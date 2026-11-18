Madres y padres de desaparecidos sostuvieron una reunión que duró más de 12 horas en el segundo piso del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, donde acusaron burlas por parte del personal e ineficiencias.

Colectivos de búsqueda acusan ineficiencias y burlas tras reunión de 12 horas en la FGR

“El enemigo público número uno es la fiscal [Ernestina] Godoy. [Ella] es realmente la causante de las desapariciones porque no pone a trabajar el aparato judicial”, declaró Leobardo Santillán, activista por desaparecidos originario de Tenango de Hidalgo.

¡Máxima tensión en la @FGRMexico!



Tras más de 12 horas de reunión sin respuestas, la paciencia de madres y padres buscadores colapsó.



Acusan una burla institucional ante sus demandas de búsqueda, por lo que advierten con realizar un plantón en el segundo piso del edificio e… pic.twitter.com/sYk5tPxCHM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

Santillán describió a Azteca Noticias que el personal de la FGR les pide que investiguen por su cuenta y que señalen a las personas que se llevaron a sus desaparecidos. Agregó que, de 64 carpetas de investigación que se comprometieron a revisar, desecharon 61.

¿Habrá nuevo plantón frente a la FGR tras el bloqueo en Insurgentes?

El activista refirió que incluso podrían iniciar un plantón en el segundo piso del edificio, donde realizan las negociaciones, ya que están hartos de las excusas para no encontrar a sus familiares.

Exigen atracción de casos y critican falta de preparación de funcionarios

Por su parte, Margarita López, representante del colectivo Buscando Cuerpos, acusó que no hay avances en las investigaciones y calificó el encuentro como una burla. Denunció que los funcionarios que las atendieron no están preparados y que pretenden regresar los casos a las fiscalías estatales, cuando ellas exigen que la FGR atraiga las investigaciones.

“Una reunión donde se tiran la bolita unos con otros y que nos venimos a dar cuenta de que la Comisionada Nacional de Búsqueda y la Comisionada de Atención a Víctimas les están diciendo cómo hacer su trabajo y les están guiando por dónde hacerlo”, describió López Pérez.

La activista refirió que la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy violenta a las madres de desaparecidos, ya que en cada momento les hacen repetir sus declaraciones e incluso les preguntan constantemente los nombres de sus hijos.

Las madres se encuentran decepcionadas y molestas. Al concluir la reunión, decidirán si mantienen el plantón frente a la Fiscalía, aunque algunas ya no desean permanecer debido a las lesiones que sufrieron durante el enfrentamiento registrado ayer 17 de noviembre de 2026, cuando bloquearon Insurgentes a la altura de Villalongín.