Muere el piloto de NASCAR, Greg Biffle en explosión de avión en Carolina del Norte, EU

Una tragedia aérea sacudió este jueves a la comunidad del automovilismo en Estados Unidos. El expiloto de NASCAR Greg Biffle, de 55 años, murió junto con su esposa, sus dos hijos y otras tres personas tras el desplome de una aeronave en Carolina del Norte .

El accidente ocurrió poco después del despegue en el Aeropuerto Regional de Statesville, cuando el avión intentó regresar a la pista por causas que aún no han sido esclarecidas. La aeronave se estrelló e inmediatamente se incendió, de acuerdo con autoridades locales.

El fallecimiento de Biffle provocó una ola de reacciones dentro y fuera del deporte, donde fue reconocido no solo por su trayectoria en las pistas, sino también por su labor humanitaria en los últimos años.

Así ocurrió el accidente aéreo en Carolina del Norte en el que murió el expiloto NASCAR Greg Biffle

De acuerdo con la Patrulla Estatal de Caminos de Carolina del Norte , el avión involucrado fue un Cessna C550, que había despegado del aeropuerto de Statesville alrededor de las 10:06 horas del jueves 18 de diciembre de 2025.

Minutos después, la aeronave intentó regresar para aterrizar, pero se estrelló en el extremo este de la pista, provocando una gran explosión e incendio. Las condiciones climáticas al momento incluían llovizna y cielo nublado, aunque la causa del accidente aún no ha sido determinada.

Las autoridades confirmaron que las siete personas a bordo murieron, y que no hubo heridos en tierra.

BREAKING: Dramatic footage shows moment plane carrying NASCAR driver Greg Biffle and his family crashes at Statesville Regional Airport, North Carolina — NTD News/WAAY 31 pic.twitter.com/gllk4O54Me — Rapid Report (@RapidReport2025) December 18, 2025

¿Quiénes viajaban en la aeronave?

En el avión viajaban:



Greg Biffle , expiloto de NASCAR

, expiloto de Cristina Biffle , su esposa

, su esposa Emma , su hija de 14 años

, su hija de 14 años Ryder , su hijo de 5 años

, su hijo de 5 años Dennis Dutton

Jack Dutton

Craig Wadsworth

En un comunicado conjunto, las familias señalaron que la pérdida “deja un vacío imposible de medir” y destacaron el compromiso de Greg y Cristina Biffle con sus hijos y con labores filantrópicas.

NASCAR Statement:



“NASCAR is devastated by the tragic loss of Greg Biffle, his wife Cristina, daughter Emma, son Ryder, Craig Wadsworth and Dennis and Jack Dutton in a fatal plane crash.



Greg was more than a champion driver, he was a beloved member of the NASCAR community, a… — NASCAR Communications (@NASCAR_Comms) December 18, 2025

El avión estaba vinculado a una empresa del expiloto NASCAR Greg Biffle

Registros de vuelo indican que la aeronave estaba registrada a una empresa asociada a Greg Biffle, aunque hasta el momento no se ha informado si él pilotaba el avión.

El director del aeropuerto de Statesville, John Ferguson, confirmó que el jet era de uso corporativo y que ya estaba envuelto en llamas cuando llegaron los servicios de emergencia. El aeropuerto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso mientras se retiran los restos.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza la investigación y envió un equipo al lugar del accidente.

La trayectoria de Greg Biffle en NASCAR

Greg Biffle fue una de las figuras más reconocidas del automovilismo estadounidense durante dos décadas. En su carrera:



Ganó más de 50 carreras en las tres principales series nacionales de NASCAR

Obtuvo el campeonato de la Truck Series en el 2000

en el 2000 Ganó el título de la Xfinity Series en 2002

en 2002 Consiguió 19 victorias en la Cup Series, la categoría estelar

En 2023 fue incluido en la lista de los 75 mejores pilotos en la historia de NASCAR. Aunque redujo su actividad tras 2016, participó de forma ocasional en competencias posteriores.

Devastating news. I had such tremendous respect for Greg as a driver, and we shared countless tough battles on the track. Like so many others, I was inspired by his tireless relief work during Hurricane Helene. My heart goes out to the Biffle family and everyone hurting. pic.twitter.com/TN9vbqjpZ4 — Jeff Gordon (@JeffGordonWeb) December 18, 2025

Reconocimientos de Greg Biffle fueron más allá de las pistas

En años recientes, Greg Biffle fue ampliamente reconocido por su labor humanitaria tras el paso de "Helene", cuando utilizó su helicóptero personal para rescatar personas y entregar suministros en comunidades afectadas de Carolina del Norte y Tennessee.

Por estas acciones, recibió en 2024 el Premio Myers Brothers de la Asociación Nacional de Prensa del Automovilismo.

Reacciones tras la muerte del expiloto NASCAR Greg Biffle

NASCAR lamentó el fallecimiento del piloto y lo describió como “un competidor feroz, un amigo y un miembro muy querido de la comunidad”. El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, también destacó su “coraje y compasión”.

Figuras históricas del automovilismo, como Jeff Gordon y Richard Petty, expresaron sus condolencias, al igual que equipos, pilotos y aficionados.