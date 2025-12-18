Tragedia Carolina del Norte: avión explota al aterrizar con varias víctimas
La Administración Federal de Aviación (FAA) y medios estadounidenses, dicen que el avión accidentado en Carolina del Norte, fue un Cessna-C550.
Una tragedia aérea sacudió la mañana de este jueves 18 de diciembre en Carolina del Norte, después de que un avión se estrellara mientras intentaba aterrizar en el Statesville Regional Airport, confirmaron autoridades locales.
BREAKING: Multiple people killed after plane crashes in Statesville, North Carolina - police pic.twitter.com/VFmOMq9hrL— BNO News (@BNONews) December 18, 2025
¿Qué pasó en Carolina del Norte? Las primeras versiones de la policía y la FAA indican que múltiples personas perdieron la vida, aunque el número exacto de víctimas aún no ha sido confirmado por las autoridades.
Ongoing: a Citation crashed in N. Carolina (US). There were 6 aboard, 5 confirmed death. First reports by state jet was trying to return to following an issue after take-off from Statesville Reg. Airport. Jet ("N257BW") was owned by former NASCAR driver Greg Biffle pic.twitter.com/eRHgIXkmdh— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) December 18, 2025
****Información en Desarrollo***