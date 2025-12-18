Logo Inklusion Sitio accesible
Tragedia Carolina del Norte: avión explota al aterrizar con varias víctimas

La Administración Federal de Aviación (FAA) y medios estadounidenses, dicen que el avión accidentado en Carolina del Norte, fue un Cessna-C550.

Avión se estrella en aeropuerto de Carolina del Norte, hay múltiples muertos (VIDEO)
Impactante accidente en Carolina del Norte.: avión se estrella al intentar aterrizar y deja un saldo fatal
Escrito por:  Arturo Engels

Una tragedia aérea sacudió la mañana de este jueves 18 de diciembre en Carolina del Norte, después de que un avión se estrellara mientras intentaba aterrizar en el Statesville Regional Airport, confirmaron autoridades locales.

¿Qué pasó en Carolina del Norte? Las primeras versiones de la policía y la FAA indican que múltiples personas perdieron la vida, aunque el número exacto de víctimas aún no ha sido confirmado por las autoridades.

****Información en Desarrollo***

