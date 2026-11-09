¡El frío vuelve a encender las alertas en CDMX! Estas alcaldías esperan temperaturas cercanas a cero grados

La Ciudad de México tendrá una madrugada y mañana de frío este martes 10 de noviembre de 2026, por lo que se activó la Alerta Amarilla en cinco alcaldías.

La advertencia contempla a las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevé un descenso de temperatura durante las primeras horas del día.

Aunque el ambiente será frío en las zonas altas del Valle de México, las condiciones cambiarán por la tarde, cuando se espera un clima más cálido, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas en la capital.

El pronóstico también contempla chubascos en el Estado de México, por lo que el tiempo tendrá variaciones durante la jornada.

¿Cómo estará el clima en CDMX este martes 10 de noviembre?

Durante la mañana se espera ambiente fresco, bruma y presencia de bancos de niebla en algunas zonas del Valle de México.

Conforme avance el día, el termómetro subirá y la temperatura máxima en la capital podría ubicarse entre 24 y 26 grados.

Para la noche, las condiciones podrían cambiar nuevamente, por lo que conviene tomar precauciones si sales temprano o regresas a casa después de la jornada.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del martes 10/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/uyQ8pB9qJd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2026

¿Seguirá el frío y habrá lluvias el miércoles?

El miércoles 11 de noviembre se mantendrá el ambiente fresco durante las primeras horas, con cielo medio nublado a nublado y posibilidad de niebla en la región. Por la tarde se pronostica un ambiente cálido, además de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, algunos acompañados de descargas eléctricas.

La temperatura máxima estimada para la capital será nuevamente de 24 a 26 grados, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14 grados.

Formas de proteger tu casa de las bajas temperaturas

Si el frío comienza a sentirse dentro de tu hogar, puedes reducir la entrada de aire exterior c

on algunas medidas sencillas.

Colocar cortinas gruesas o térmicas ayuda a conservar el calor cerca de las ventanas; instalar burletes debajo de las puertas permite bloquear las corrientes de aire y utilizar alfombras o tapetes crea una barrera entre el piso frío y el interior de las habitaciones.