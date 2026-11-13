Cuando hablamos sobre el futuro de los cohetes reutilizables de SpaceX, todo se reduce a este viernes 13 entre las 5:45 p.m. y las 7:00 p.m., hora de Miami. La compañía está a punto de intentar la maniobra más arriesgada de su historia: lanzar el Starship —un aparato de 52 metros de altura— y atraparlo en el aire con unos brazos mecánicos gigantes mientras regresa a la Tierra a 27,000 kilómetros por hora.

Literalmente van a intentar cachar un edificio cayendo del cielo. Elon Musk sabe que esta es la única forma de hacer rentables los viajes espaciales. Si logran reciclar estas piezas millonarias en cada vuelo, enviar humanos a otros planetas dejará de ser un guion de película para convertirse en una rutina comercial.

El riesgo de volar sobre casas y ciudades

Aquí es donde la cosa se pone tensa. En pruebas anteriores, si algo fallaba, los fierros terminaban en el fondo del océano. Pero esta vez, la trayectoria obliga a la nave a cruzar la costa oeste de Estados Unidos, pasando justo por encima del norte de México y el sur de Texas.

Un simple apagón en uno de los motores —como el que ya sufrieron apenas en septiembre pasado, donde Musk tuvo que presionar a sus controladores de vuelo para no abortar la misión— o un mínimo error de cálculo durante la reentrada a 1,000 grados centígrados, desataría el caos. Las piezas, del tamaño de la Estatua de la Libertad, caerían directamente sobre zonas habitadas.

Ship 42 moves to the Starbase pad ahead of launch pic.twitter.com/pMUFTHneJQ — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

¿Se les acabará la suerte en el descenso?

Las autoridades de aviación estadounidenses le exigieron a la empresa garantías extremas de seguridad, limitando la probabilidad de víctimas a una en un millón. Y aunque aseguran tener todo fríamente calculado, ya vimos explotar uno de sus equipos sobre las Islas Turcas y Caicos el año pasado, lloviendo escombros sobre los autos locales.

SpaceX se está jugando su credibilidad entera con esta maniobra. Si aciertan, cambiarán el juego para siempre; si fallan, seremos testigos en vivo de uno de los accidentes más espectaculares y caros de la ingeniería moderna.

Con información de CNN