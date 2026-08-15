El hallazgo de sus vidas: Albañiles encuentran millones de euros en oro oculto en una pared

Un grupo de trabajadores de la construcción que realizaba labores de remodelación en una vivienda en Bélgica se topó con un hallazgo de película. Mientras taladraban para instalar tuberías de drenaje, los obreros descubrieron una fortuna en lingotes y monedas de oro escondida dentro de las paredes del sótano.

El tesoro está valorado en nada menos que 9 millones de euros y fue encontrado en una propiedad ubicada en Dendermonde, una comunidad de la provincia de Flandes Oriental.

Construction workers in Belgium just hit the jackpot, uncovering 49 gold bars and a bucket of gold coins worth an estimated $10.4 million while digging a sewer system.



Police collected the haul and secured it in a government vault, but authorities still don’t know where the… pic.twitter.com/tOSHesY3RX — Complex (@Complex) August 15, 2026

Pensaron que eran monedas de un euro

El descubrimiento fue realizado en parte por Kobe, un estudiante de 18 años que trabajaba en su empleo de verano. Al romper una de las paredes de la cimentación, los materiales comenzaron a quedar al descubierto.

"Al principio pensé que eran monedas de un euro. Pero luego vimos una pepita de oro ahí tirada. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era algo mucho más grande", relató Kobe a la cadena pública belga VRT.

A pesar de la magnitud de la cifra, los trabajadores llamaron de inmediato a la Policía Local de Dendermonde. El encargado de la obra, Mario, explicó que jamás contemplaron quedarse con el botín: "Hay tantas monedas y lingotes que sería casi imposible. Además, eso sería un robo". Kobe coincidió con su capataz al señalar que una fortuna de ese tamaño simplemente no se puede mantener en secreto.

¿Quién se quedará con la fortuna?

Actualmente, el edificio donde encontraron el oro le pertenece a CAW Oost-Vlaanderen, una organización de asistencia social que opera en Dendermonde. El director de la entidad, Geert Hillaert, expresó su sorpresa y confía en que los fondos puedan destinarse a los programas comunitarios que atienden a personas vulnerables en la región.

Sin embargo, el destino del oro aún no está definido. La legislación en Bélgica establece un plazo de hasta cinco años (1,823 días) para que el legítimo propietario o sus herederos reclamen el tesoro.

Si transcurrido ese tiempo nadie acredita la propiedad —y las investigaciones de la fiscalía descartan que el dinero provenga de actividades ilícitas—, la ley civil dicta que el botín se divida en partes iguales entre la organización dueña del predio (CAW Oost-Vlaanderen) y los albañiles que lo encontraron.

Ante el revuelo ocasionado en la localidad, las autoridades de Bélgica resguardaron el botín en una ubicación secreta y advirtieron a los curiosos que no intenten ingresar a la propiedad para buscar más piezas.