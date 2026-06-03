Oficial: Nueva ruta de tren nocturno se estrenará en diciembre 2026 con un recorrido de casi 1,000 km que conectará a estos países

Es 2026 y el emblemático viaje nocturno en tren continúan ganando terreno en Europa. La compañía ferroviaria European Slepeer, confirmó que a partir del mes diciembre de este año, ampliará una ruta nocturna con destino a Milán, incorporando estaciones en Países Bajos, con lo que se crea una conexión directa entre territorio neerlandés e Italia por primera vez desde hace muchos años.

Esta noticia ya despertó en el interés en miles de viajeros que siempre buscan alternativas más cómodas además de prácticas, sostenibles y hasta económicas frente a los costos de vuelos internos o de corta distancia. Con esta expansión de rutas, los pasajeros podrán abordar un tren en ciudades de Países Bajos como Breda y Eindhoven, dormir durante la noche y amanecer al siguiente día en el norte de Italia.

¿Cuál es la nueva ruta del tren nocturno en Europa?

En la nueva ruta operada por European Sleeper se conectará a los Países Bajos con Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. Este recorrido partirá desde la ciudades de Breda y Eindhoven en territorio neerlandés, pasando por las ciudades de Amberes, Bruselas, Colonia y Suiza hasta por fin llegar al Milán, unos de las principales ciudades, centros de negocio y de turismo en Italia.

Cabe decir que la compañía informó que este servicio ampliado comenzará a operar a partir del 14 de diciembre de 2026, después de una actualización de horarios ferroviarios europeos. Más allá de facilitar al turismo internacional, esta nueva ruta de tren busca fortalecer las conexiones ferroviarioas entre el norte y sur de Europa.

¿Cuánto costará el recorrido del tren entre Italia y Países Bajos?

Los precios van a depender de la categoría elegida por los usuarios y conforme a información oficial, las tarifar serán:

€29.99 euros en asiento estándar



€49.99 euros en compartimentos tipo "couchette" con cama



€99.99 euros en categoría Comfort Standard



€129.99 euros en Comfort Plus, que incluye desayuno.

La empresa señala que con estas opciones se busca competir con el costo de los vuelos de trayectoria corta, mediante el ofrecimiento de una experiencia más cómoda, además de sostenible.

¿Cuáles son todas las rutas del trenuropean Sleeper?

Actualmente, European Sleeper opera las siguientes rutas internacionales:

Bruselas-Berlín-Praga



París-Berlín.

A estas rutas se suma la conexión hacia Milán, que comenzará en septiembre de 2026 y hasta las ciudades de Bruselas y Colonia, para posteriormente extenderse hacia los Países Bajos para diciembre de este mismo año.

¿Porque están regresando los trenes nocturnos a Europa?

La demanda de viajes ferroviarios Internacionales sigue en aumento sobre todo en los últimos años y es que los pasajeros buscan reducir emisiones contaminantes, evitar congestionados, aeropuertos, además de aprovechar el tiempo de traslado mientras descansan la compañía European Sleeper asegura que esta tendencia ha impulsado la expansión de su red de rutas nocturnas en el viejo continente. Con la llegada de esta nueva conexión, Europa suma otro paso en el renacimiento de los trenes nocturnos.