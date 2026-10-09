¿Por qué “El Hijo de Fishman” quedó libre por la muerte del réferi “El Búho” tras realizarle un “martinete”?

El luchador mexicano "El Hijo de Fishman" quedó en libertad tras alcanzar un acuerdo reparatorio, de acuerdo con información difundida por la promotora El Patrón Espectáculos Lucha Libre, luego de los hechos que provocaron la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”.

A través de un video publicado en redes sociales, la empresa dio a conocer que el luchador salió en libertad después de que se concretara el acuerdo relacionado con el fallecimiento del árbitro, ocurrido durante una función de lucha libre en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

En el material, un representante de la firma Magallán, Reyes y Asociados explicó la situación legal del gladiador y señaló que se había alcanzado una resolución entre las partes.

“Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman quedó en libertad, por estos lamentables sucesos, en cierta forma no hubo una situación de ir más allá en un proceso”, declaró el representante.

“El Hijo de Fishman” deberá pagar indemnización

Tras el acuerdo alcanzado por la liberación de “El Hijo de Fishman”, deberá pagar una indemnización de 586 mil 550 pesos, de acuerdo al valor de la UMA correspondiente al año 2026.

Los familiares decidieron otorgar el perdón legal al luchador, por lo que obtuvo su libertad.

¿Qué pasó entre "El Hijo de Fishman" y "El Búho" Pineda?

Los hechos ocurrieron durante una función de lucha libre realizada entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre de, en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Durante el evento, se enfrentaron "El Hijo de Fishman" y "Máscara Sagrada NG". En medio de la función, el réferi Gerardo Germán Pineda terminó involucrado en una acción física que provocó su fallecimiento.

Los primeros reportes señalaron que el árbitro habría recibido una maniobra conocida como “martinete”, una técnica de alto riesgo dentro de la lucha libre. Tras lo ocurrido, Pineda quedó tendido en el cuadrilátero y fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia, que confirmaron su muerte.

Y es que, videos difundidos en redes sociales no muestran claramente la aplicación de un martinete y que todavía no se conocía con certeza qué provocó el fallecimiento. Por ello, es importante distinguir entre las primeras versiones sobre la maniobra y la determinación de las causas de la muerte.

¿Quién era Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”?

Gerardo Germán Pineda era un veterano de la lucha libre mexicana que tenía 75 años al momento de su fallecimiento. Durante su trayectoria, se convirtió en una figura conocida del pancracio en Hidalgo.

Antes de desempeñarse como réferi, Pineda también tuvo una etapa como luchador profesional bajo el nombre de “El Búho Negro II”, actividad que ejerció durante aproximadamente 15 años.

Posteriormente, comenzó su carrera como árbitro y acumuló cerca de tres décadas de experiencia en los cuadriláteros. Su conocimiento de la lucha libre y su larga trayectoria lo convirtieron en una figura reconocida entre aficionados y trabajadores de este deporte.

