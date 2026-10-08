Muere réferi “El Búho” tras recibir un “martinete” por parte de “El Hijo de Fishman” en Hidalgo

Muere el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, esto durante una función realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

De acuerdo con las versiones difundidas tras el hecho, durante el encuentro se habría realizado una maniobra conocida como “martinete”. Después de la acción, el réferi cayó sobre el cuadrilátero.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero posteriormente se confirmó el fallecimiento de Pineda.

¿Detuvieron al luchador señalado por el incidente?

Tras lo ocurrido, el luchador identificado en los reportes como José Ángel N. L. conocido como "El Hijo de Fishman", habría sido detenido y puesto a disposición de las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una investigación para determinar exactamente qué ocurrió y establecer si existe alguna responsabilidad penal.

🚨😵🤼!#TRAGEDIA EN LAS LUCHAS! #Murió en el ring el réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, durante la #lucha estelar en la que participaba el #luchador conocido como Hijo del “#Fishman” quien aparentemente le aplicó una maniobra conocido como “martinete” lo que provocó que el “Búho” se desplomará y perdiera la vida. El deportista identificado como José Ángel N.L. fue detenido en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma #Hidalgo, se mantiene bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo por el delito de homicidio culposo. @AztecaNoticias @Azteca_Hidalgo @adnnoticiasmx — Leonardo Herrera (@herreleo) October 8, 2026

De manera preliminar, el caso es investigado bajo la posible figura de homicidio culposo.

Esto no significa que exista una responsabilidad determinada. Serán las autoridades ministeriales y los peritajes correspondientes los que establezcan las circunstancias del fallecimiento.

Por su parte, autoridades municipales confirmaron que el evento carecía de los permisos correspondientes, por lo que el inmueble fue clausurado.

¿La maniobra provocó la muerte del réferi "El Búho"?

Por ahora, las autoridades deben determinar si existe una relación directa entre la maniobra señalada y la muerte de Gerardo Germán Pineda.

Los primeros reportes indican que el réferi se desplomó después de la acción, pero la causa exacta del fallecimiento deberá establecerse mediante los estudios periciales.

El caso ha causado conmoción entre aficionados y personas relacionadas con la lucha libre, además de poner nuevamente sobre la mesa los riesgos que pueden existir durante las maniobras realizadas dentro del cuadrilátero.

