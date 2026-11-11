¿Sufriste una ruptura amorosa? La idea de un ‘corazón roto’ suele quedarse dentro de la poesía cuando una relación termina o sufrimos una fuerte decepción; sin embargo, la ciencia confirma que los efectos son completamente reales; te compartimos qué es, los síntomas y por qué ocurre.

¿Qué es el síndrome del corazón roto y por qué ocurre?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que al tener el corazón roto ocurre una miocardiopatía por estrés, pero ¿qué es lo que la ocasiona?

Ocurre cuando la persona siente una tensión intensa y sorpresiva derivada de una gran pena, como el desamor o la pérdida de un ser querido.

¿Qué pasa en tu cuerpo cuando tiene el corazón roto? Los cambios por la miocardiopatía por estrés

Al enfrentarse a la miocardiopatía por estrés, el músculo del ventrículo izquierdo del corazón se inflama, dando forma a una pequeña espera.

Las causas de esta inflación son el exceso de neurotransmisores como: la adrenalina, noradrenalina o dopamina.

Estos suelen llegar al torrente sanguíneo en situaciones de alerta máximo.

¿El “corazón roto” deja daños permanentes? Esto es lo que le pasa realmente al órgano

¡No entres en pánico! Aunque el ‘corazón roto’ no deja daños en este órgano como una arteria tapada o una afectación muscular, los síntomas suelen ser similares al de un infarto.

¿Recuerdas la primera vez que te rompieron el corazón 💔? La infografía de @UniversumMuseo te explica los efectos del desamor 👇. https://t.co/XqqZjvCfes — UNAM (@UNAM_MX) November 10, 2026

Efectos del ‘mal de amores’: Síntomas de alerta para saber si sufres una miocardiopatía por estrés

Los síntomas por el ‘síndrome del corazón roto’ o miocardiopatía por estrés, son los siguientes: