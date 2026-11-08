“El Mochaorejas” recibe condena de 50 años de prisión tras más de dos decadas

Después de más de dos décadas de un largo proceso judicial, Daniel “N”, conocido como “El Mochaorejas”, recibió una nueva sentencia condenatoria: 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El caso, que se remonta a 1998, volvió a tener una resolución luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aportara las pruebas necesarias para obtener una nueva condena contra quien fue identificado como líder de una organización criminal dedicada principalmente al secuestro.

¿De qué delitos fue encontrado responsable “El Mochaorejas”?

De acuerdo con la FGR, Daniel “N”, alias “El Mochaorejas”, fue declarado penalmente responsable de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además de los 50 años de prisión, la autoridad judicial le impuso una multa de 916 mil 312 pesos con 50 centavos.

La nueva resolución judicial representa otro capítulo en un expediente que comenzó a tomar forma en 1998, cuando las autoridades federales investigaban a una organización criminal señalada por dedicarse principalmente al secuestro y otras actividades delictivas.

¡50 años de prisión para el "Mocha Orejas"!



Daniel Arizmendi, líder de una organización criminal dedicada al #secuestro, fue sentenciado a 50 años de cárcel por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos. pic.twitter.com/1GyUQcQe2U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 8, 2026

Otros dos integrantes de la organización también fueron sentenciados

La resolución no solamente alcanzó a Daniel “N”, en el mismo procedimiento, Daniel “V” recibió una condena de 22 años de prisión y una multa superior a los cuatro millones de pesos, luego de ser encontrado responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, Dulce “N” fue sentenciada a 16 años de prisión y al pago de una multa superior a los 280 mil pesos, también por esos dos delitos.