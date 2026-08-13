¿Un aroma capaz de apagar la fertilidad? El asombroso “truco” que descubrieron en la naturaleza

En esta especie, solo la reina es la única hembra autorizada para reproducirse, mientras que el resto tiene el papel obligado de ser trabajadoras y protectoras, pero ¿cómo es que una colonia entera logra cumplir esta misión de no fertilidad? Un estudio lo aclara.

Imagina un mundo subterráneo donde la vida se rige por una regla estricta: solo una manda y las demás obedecen en silencio. Así viven las ratas topo desnudas, unos curiosos roedores que habitan bajo tierra en colonias perfectamente organizadas, muy al estilo de las abejas o las hormigas, donde la sociedad depende por completo de una sola figura central conocida como la reina.

¿Cómo funciona la "feromona de control social"?

Un estudio reciente explica cómo funciona esta condición muy peculiar, donde las colonias se mantienen infértiles mientras la soberana esté presente. La respuesta no requirió de castigos ni de vigilancia constante, sino de la química pura.

El estudio, publicado en la revista Nature, reveló que la clave de este misterio radica en una especie de aroma o señal química aceitosa que emite la reina, la cual funciona como un mensaje invisible que circula por toda la madriguera.

Este peculiar compuesto actúa como una "feromona de control social" que inunda el ambiente de la colonia. Al ser percibido por el resto de las hembras, el aroma penetra en su organismo y envía una "orden biológica": apagar temporalmente cualquier posibilidad de entrar en un ciclo reproductivo.

Los científicos no se quedaron solo con el dato anterior, sino que pusieron a prueba el descubrimiento. Para comprobar que esta sustancia era la verdadera responsable, los investigadores llevaron a cabo pruebas donde aislaron a estos animales y los expusieron de manera controlada al compuesto.

¿Qué sucede con las hembras cuando su reina ya no está?

El experimento confirmó que, al desaparecer o interrumpirse la señal química de la reina, el cuerpo de las demás hembras reacciona y recupera su fertilidad en pocas semanas.

"Las ratas topo desnudas constituyen un ejemplo notable, con una reproducción restringida a una sola reina, mientras que todas las demás hembras permanecen infértiles. Aquí identificamos una señal química en las reinas que puede regular esta jerarquía reproductiva", se lee al comienzo del estudio.

Este mecanismo demuestra cómo la naturaleza encuentra formas fascinantes para mantener el orden y evitar conflictos internos por el poder en comunidades tan complejas. En lugar de usar la fuerza, la reina utiliza una herramienta invisible pero sumamente poderosa para coordinar a su gente.

A fin de cuentas, este hallazgo científico nos muestra un ejemplo único en el reino animal sobre cómo un simple aroma puede definir el destino biológico de todo un grupo. Es un recordatorio de que la comunicación química puede llegar a ser el regulador más eficaz de la vida en la naturaleza.

