¿Se permiten los abrazos? El protocolo que deben seguir los futbolistas con la realeza y que Haaland rompió

La euforia por conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hizo que los estrictos códigos de etiqueta de la realeza quedaran en el olvido. Tras la victoria 2-1 de Noruega frente a Brasil en el New York New Jersey Stadium, el delantero Erling Haaland recibió una visita muy especial en los vestuarios: la princesa Ingrid Alexandra, la futura reina de Noruega, y su hermano, el príncipe Sverre Magnus.

En medio de la celebración, la princesa hizo a un lado las formalidades y abrazó a la estrella del Manchester City, quien correspondió el abrazo rompiendo de inmediato el protocolo que prohíbe el contacto físico directo e informal con los miembros de la realeza.

El propio delantero de 25 años, autor de los dos goles que eliminaron a los pentacampeones del mundo, se mostró conmovido tras el encuentro y tras encabezar la famosa celebración del "remo vikingo" en la cancha. "Es un poco irreal, a veces necesito pellizcarme el brazo. No suelo quedarme sin palabras, pero ahora mismo puede que lo esté. Soñaba con jugar el Mundial, pero nunca esperé ganarle a Brasil", confesó Haaland sobre su victoria con los pentacampeones y terminó dejando en segundo plano la anécdota del abrazo real que ya le dio la vuelta al mundo.

Video del abrazo de Haaland y la princesa de Noruega

¿Cuál es el protocolo de la realeza con los futbolistas?

Las normas de etiqueta de las casas reales europeas son muy claras respecto al contacto con ciudadanos comunes, incluidos los atletas de élite. El protocolo tradicional dicta que no se debe iniciar el contacto físico con un miembro de la familia real a menos que ellos extiendan la mano primero para un saludo breve y formal. Los abrazos, besos en la mejilla o palmaditas en la espalda están estrictamente prohibidos.

Además, las reglas establecen que, como señal de respeto, los hombres deben realizar una leve inclinación de cabeza y las mujeres una pequeña reverencia al ser presentados.

Pero en los últimos años, estas barreras institucionales se han vuelto mucho más relajadas, y ahora son los propios monarcas o herederos al trono quienes deciden romper las reglas contagiados por la emoción del momento en los vestidores o en la cancha.

Puyol también recibió a la reina sin camisa

El descuido protocolar de Haaland no es el único momento memorable entre el fútbol y la corona. Uno de los incidentes más recordados ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando España eliminó a Alemania en la semifinal. La reina Sofía de España bajó a los vestidores donde se cambiaba la selección para felicitar personalmente a los jugadores de la 'Roja'.

El defensa Carles Puyol, que acababa de salir de las duchas, no tuvo tiempo de vestirse y recibió a la monarca cubriéndose únicamente con una toalla amarrada a la cintura y completamente sin camisa. A pesar de lo incómodo de la situación y de romper de golpe con toda la solemnidad exigida, la reina Sofía reaccionó con total naturalidad, saludando al futbolista con una sonrisa en un momento que quedó grabado en la historia de los mundiales.