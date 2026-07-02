Nico Williams se ha convertido en una de las figuras más destacadas del futbol español en los últimos años, no solo por su velocidad y habilidad en el campo, sino también por la historia de esfuerzo que lo rodea. Hoy el deportista es una de las estrellas de la Selección de España en el Mundial 2026, luego de que su familia recorrió un complicado camino en busca de una mejor vida.

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¿Quien es Nico Williams, jugador de España?

La historia de Nico Williams es la de un futbolista que ha logrado consolidarse como una de las grandes figuras del futbol español, lejos de sus raíces familiares.

Sus padres son originarios de Ghana, país que dejaron para buscar el sueño europeo. Su papá y su mamá, mientras estaba embarazada de su hermano Iñaki, recorrieron el Desierto del Sahara caminando. Su padre se quemó los pies por el contacto de la arena ardiente en sus plantas descalzas. La familia atravesó el Golfo de Guinea y recorrió casi 5 mil kilómetros hasta llegar a España. Algunas personas que viajaban con ellos incluso murieron por las complicadas condiciones que encontraban a su paso.

Se instalaron en el país Vasco, donde Nico y su hermano Iñaki Williams nacieron y crecieron. Sin embargo, los primeros años no fueron sencillos. La familia instaló una tienda de productos africanos que no prosperó y no tenían dinero para pagar los servicios del hogar.

Pese a las dificultades, los padres de los Williams apoyaron a sus hijos en su sueño de ser futbolistas. Nico, actual seleccionado de Espala en el Mundial 2026, se desarrolló en la cantera de Athletic Club, donde destacó por su velocidad, regate que es una habilidad deportiva individual de movimientos, fintas y amagues para eludir a un rival y mantener el control del balón, y capacidad ofensiva.

Su talento lo llevó rápidamente al primer equipo, convirtiéndose en una de las promesas más importantes del club.

Con el tiempo, también se consolidó en la Spain national football team, donde ha participado en competiciones internacionales y se ha convertido en una pieza clave del ataque.

Hoy Nico Williams es considerado uno de los jugadores más prometedores de su generación, y su historia refleja el esfuerzo de su familia para ayudar su crecimiento dentro del futbol de élite.

¿Cuál es el estadio más grande en México?

Entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, destaca uno por encima de todos debido a su capacidad para recibir decenas de miles de aficionados: el Estadio Ciudad de México, fue inaugurado en 1966 y diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares.

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Este inmueble está ubicado al sur de la CDMX, en la alcaldía Coyoacán, y cuenta con una capacidad aproximada de 87 mil asientos según el gobierno capitalino, sin embargo, la FIFA señala que son 80 mil 824.

