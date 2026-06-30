El androide vikingo que sigue el legado familiar, pero rechazó a Inglaterra para el Mundial 2026: Erling Haaland

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo nos ha dejado grandes juegos, también historias que conmueven a más de uno, desde la historia del portero de Cabo Verde, hasta la de jugadores que ya se consagraron en la elite mundial, tal es el caso del delantero de la Selección del Manchester City, Erling Haaland, quien es el heredero de un importante legado familiar en el futbol, pero sorpresivamente rechazó a la Selección de Inglaterra y en Azteca Noticias te contamos los detalles.

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Actualmente Haaland, con 25 años, suma cuatro goles en el Mundial 2026, y aunque seguramente aumente la cifra, recordar de dónde vienen este jugador, quien a su corta edad ya es una referencia en el área y una inspiración para las nuevas generaciones.

La tradición familiar detrás del fichaje de Haaland con el Manchester City

Manchester City no solo compró a una de las figuras más dominantes del futbol actual: también cerró un círculo que llevaba décadas escribiéndose en silencio entre Inglaterra y la familia Haaland. La llegada de Erling Braut no fue únicamente una operación millonaria tras su paso por Borussia Dortmund, sino algo más profundo.

Cuando el Manchester City aseguró al apodado "Androide", el movimiento fue interpretado como una jugada de poder deportivo y económico. Sin embargo, detrás de los millones había algo menos visible: una conexión emocional que venía desde mucho antes de su explosión en Europa.

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Alfie Haaland: el vínculo que lo une al Manchester City

La historia comienza con Alfie Haaland, padre de Erling, quien también tuvo paso por el futbol inglés. Su carrera lo llevó a jugar en Inglaterra durante varios años, incluyendo su etapa con el propio Manchester City a inicios de los 2000, cuando nació "El Androide".

Durante ese periodo, Alfie defendió la camiseta citizen tras su etapa en Leeds, consolidando una conexión familiar directa con el fútbol inglés y, en particular, con Manchester. Aunque su carrera se vio interrumpida por una lesión, el vínculo con la ciudad ya estaba establecido.

¿Por qué Erling Haaland rechazó a la Selección de Inglaterra y eligió a Noruega para el Mundial 2026?

Erling Haaland dio sus primeros pasos en el fútbol precisamente en Inglaterra. Nació en la ciudad inglesa de Leeds, debido a que su padre jugaba en ese entonces para el equipo del mismo nombre, de la Premier League. Posteriormente la familia se trasladó a Manchester cuando fue fichado por el City.

Ese entorno no fue casual: creció viendo la cultura futbolera inglesa desde dentro, con estadios, afición y una identidad deportiva que terminaría influyendo en su percepción del juego. No era solo un país extranjero; era el lugar donde el fútbol formaba parte de la vida cotidiana.

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Antes de convertirse en uno de los delanteros más temidos del planeta, Haaland era simplemente un niño más dentro de la afición del Manchester City.

Existen imágenes que lo muestran como seguidor del club en su infancia, reflejo de una afinidad que no fue construida por marketing ni por contrato, sino por experiencia personal.

"El Androide" nació en Inglaterra, pero a los tres años de edad regresó a Noruega. Para el Mundial 2026 tuvo la opción de representar a la Selección de su país de nacimiento. Sin embargo, Erling Haaland se inclinó por Noruega al argumentar que pasó la mayor parte de su vida en el país nórdico y es un noruego orgulloso de sus raíces.