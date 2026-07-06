¿Peligra la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Esta sería la razón que preocupa al futbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa avanzando con rapidez, pues esta segunda semana de julio se terminan de jugar los octavos de final de dicho torneo internacional.

Un fenómeno natural acaba de preocupar debido a su intensidad y su posible intervención en la final de la Copa del Mundo, ¿qué suceso es y qué podría provocar?

Ola de calor en Estados Unidos

El país que albergará la final del Mundial es Estados Unidos, país que en los últimos días ha vivido una intensa ola de calor que ha dejado alrededor de 28 fallecidos.

Algunos de los estados más afectados por dicho fenómeno son Nueva Jersey, Misisipi, Luisiana e Illinois.

Las temperaturas máximas alcanzadas por la ola de calor fueron de entre los 38ºC a los 41ºC, los cuales podrían sentirse mucho más altos con la sensación térmica.

Se puede cancelar la final de la Copa del Mundo

De acuerdo a los protocolos de la FIFA, un partido SÍ se puede suspender por una ola de calor intensa, aunque antes de llegar a esto, la Federación prefiere agotar todas sus opciones.

Para cancelar un partido por calor, la FIFA se guía del medidor llamado índice WBGT, Temperatura de Bulbo Húmedo y Globo, el cual calcula estrés térmico en el cuerpo humano, combinando la temperatura la humedad y el viento, para así saber cuáles son los riesgos de exponer a una persona ante ese clima.

Cuál va a ser el clima durante la final del Mundial

Según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, la ola de calor está por terminar en estos días. Aunque, el Centro de Predicción del mismo indica que, debido a los efectos provocados por "El Niño", hay cierto riesgo de que las altas temperaturas regresen para la segunda mitad del mes de julio.

Gracias, Mexico City ❤️🇲🇽



The only stadium to have hosted three @FIFAWorldCup opening matches. Historic. 👏 pic.twitter.com/Zl465K4DGK — FIFA (@FIFAcom) July 6, 2026

Cuando y dónde es la final del Mundial

La final del evento que sucede cada 4 años será en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey, muy cerca de la gran manzana.

De acuerdo a la información preliminar, la culimnación del torneo se jugaría a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, 15:00 horas tiempo del este de Estados Unidos.