El Salvador extiende un año más estado de excepción contra pandilleros

El Congreso de El Salvador aprobó una prórroga para mantener por lo menos un año más el estado de excepción en el país y mantener suspendidos los derechos constitucionales de los ciudadanos, en una lucha contra los pandilleros.

Gracias al estado de excepción, los poderes de emergencia permiten temporalmente arrestos sin orden judicial, así como detenciones sin derecho a un abogado; además, el gobierno puede acceder a las comunicaciones privadas de todos los ciudadanos.

La medida fue propuesta por el presidente salvadoreño Nayib Bukele el año pasado, luego de una racha de asesinatos que sacudieron al país y que fueron atribuidos a las pandillas. Se espera que el estado de excepción concluyera este marzo, sin embargo, se extendió por 12 meses más.

Estamos erradicando la violencia en nuestro país.



Aunque algunos se opongan al bienestar de la población, prorrogamos el #RégimenDeExcepción para continuar la #GuerraContraPandillas.



El luto y el miedo del pueblo ya no es un negocio, como lo hizo la vieja clase política. pic.twitter.com/t7IgbEP1pU — Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) March 16, 2023

¿Cuál es la situación actual en El Salvador?

Durante el estado de excepción en el Salvador, las autoridades han capturado a más de 65 mil presuntos pandilleros de las bandas más conocidas en el país. Desde el inicio de la medida, han disminuido drásticamente los casos de extorsión y el país lleva 215 días sin que se reporte un asesinato.

Actualmente, El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo; incluso, el mes pasado tuvo que abrir una nueva megaprisión para albergar a 40 mil pandilleros, con la intención de aliviar la sobrepoblación en los penales, especialmente ahora que la represión continuará un año más.

Pese a que los índices de violencia y asesinatos han disminuido considerablemente, varios grupos de derechos humanos han criticado a Bukele y sus medidas, alegando que hay detenciones arbitrarias, tortura y muertes de presos bajo custodia.

Una de las mayores críticas a nivel mundial, surgió el pasado 24 de febrero, cuando trasladaron a los primero dos mil presos a la nueva megacarcel, quienes viajaron semidesnudos, descalzos y en la madrugada.

En las imágenes se podía ver a los pandilleros vestidos con calzones blancos, esposados, con la cabeza rapada, corriendo por la nueva prisión para llegar a las nuevas celdas.