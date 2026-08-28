Morena ya no tendrá el empuje de 2024: Monreal llama a prepararse para una elección difícil en elecciones 2027

De cara a las elecciones de 2027, el morenista Ricardo Monreal, indicó que Morena no contará con la misma ventaja que tuvo en 2024 y deberá prepararse para enfrentar a una oposición más fuerte.

El morenista reconoció que uno de los factores que marcó la elección presidencial de 2024 fue la presencia de Claudia Sheinbaum como candidata a la Presidencia, una figura que, a su consideración, representó una ventaja importante para el movimiento.

Monreal pidió a quienes busquen contender por un cargo de elección popular que no se confíen y que los procesos internos del partido permitan seleccionar a los mejores perfiles para competir en los estados.

Monreal pide a Morena no confiarse rumbo a 2027

El coordinador de los diputados de Morena sostuvo que el partido debe asumir que la próxima elección será más competida y prepararse para un escenario en el que la oposición tendrá mayor fuerza.

“Nosotros tenemos que prepararnos para enfrentarnos a una oposición más fuerte”, señaló.

Monreal marcó una diferencia entre los comicios de 2024 y los que se realizarán en 2027. Recordó que en la elección presidencial anterior la candidatura de Claudia Sheinbaum encabezó el proyecto de Morena y sus aliados.

“Hoy no tendremos esa ventaja ni esa virtud”, reconoció.

📌 Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA) reconoció que en 2027 #Morena enfrentará un escenario complejo: sin la figura presidencial en la boleta y con una oposición más fuerte, pidió a los aspirantes no confiarse.



Advirtió que las alianzas no son vínculos indisolubles y que la… pic.twitter.com/CHx7zca3PZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

Ante este panorama, llamó a evitar el exceso de confianza y a cuidar los procesos internos para elegir a quienes representarán al partido en las distintas entidades.

Para Monreal, la prioridad será conservar la unidad y llegar preparados a una contienda que anticipa complicada.

“No hay que confiarnos”, insistió el legislador, quien consideró que ninguna elección puede darse por ganada de antemano.

Salida de Inzunza modifica momentáneamente los votos de Morena en el Senado

Las declaraciones de Monreal ocurren mientras Morena enfrenta también movimientos dentro de su bancada en el Senado, sí, la del senador Enrique Inzunza, quien recientemente renunció, y que con esto modificó al menos de manera momentánea, la cantidad de votos con los que el oficialismo cuenta para alcanzar una mayoría calificada en la Cámara Alta.

Para obtenerla se requieren las dos terceras partes de los senadores presentes en una votación. Si participan los 128 integrantes del Senado, serían necesarios 86 votos.

Antes de la salida de Inzunza, Morena y sus aliados contaban con esos 86 votos. Con su separación de la bancada, el bloque quedaría con 85; sin embargo, esta situación podría cambiar nuevamente con la llegada de la suplente de una senadora que solicitó licencia.

Se trata de Gabriela Evangelina Pinedo Morales, suplente de Verónica del Carmen Díaz Robles, quien pidió licencia para buscar la Coordinación estatal en Zacatecas.

Una vez que Pinedo Morales rinda protesta como senadora, Morena volvería a contar con 86 integrantes dentro de su bloque, de acuerdo con el escenario planteado.