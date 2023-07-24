Terminaron las elecciones Generales en España, quiénes fueron los ganadores

El hasta ahora presidente de España ha hecho gala, por enésima vez, de su capacidad de resistencia y, a pesar de que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) no ha triunfado en las elecciones, Pedro Sánchez es uno de los grandes ganadores.

La jugada de adelantar las elecciones tras la debacle en las autonómicas y municipales le ha salido bien y, previsiblemente, podrá seguir al frente de la Moncloa. Eso sí, deberá, otra vez, hacer malabares con los apoyos de las fuerzas regionalistas.

Cuántos escaños obtiene el PSOE

El PSOE liderado por Pedro Sánchez, obtuvo 122 escaños. Un resultado todavía más alejado de cualquiera de las dos mayorías. Sin embargo, parece que podría tener más posibilidades de llegar a acuerdos con otras formaciones que han logrado representación en el Parlamento

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha dado las gracias desde Ferraz este domingo. "Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace cuatro años. Gracias de corazón. Es un orgullo, un honor y una enorme responsabilidad el poder representaros", ha destacado después de los 122 escaños obtenidos.

Somos una democracia fuerte, limpia, y una gran democracia", ha subrayado ante las quejas de PP por las "dificultades" de ejercer este derecho en pleno periodo estival.

Por qué no puede gobernar la derecha en España

El Partido Popular gana 47 escaños para llegar hasta los 136 diputados, lo que le sitúa en una posición muy difícil para conseguir gobernar.

El resultado ha obtenido más de 8 millones de votos y 136 escaños en el Parlamento español no parecerían suficientes para investir a su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Para ser investido como presidente del Gobierno puede lograrlo a través de una mayoría absoluta. Eso es, logrando el voto a favor de una mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados. O bien una segunda oportunidad 48 horas más tarde, con una mayoría simple. Eso es más votos a favor que en contra. Y por el momento, Alberto Núñez Feijóo no parece que tenga garantizada ni una mayoría absoluta ni una mayoría simple.

Por lo pronto, el Partido Popular debe iniciar las conversaciones con otras formaciones para intentar agrandar ese resultado obtenido y que los acerquen a una de las dos mayorías. Uno de los socios más probables es la formación de extrema derecha VOX, que ayer quedó como tercera fuerza más votada con 33 escaños. Si sumamos ambos resultados, eso nos lleva a 169 diputados, a siete escaños de una mayoría absoluta, con lo que deberían todavía mantener más conversaciones con otras formaciones minoritarias y regionales del Parlamento.

El crecimiento del Partido Popular se ha llevado por delante las expectativas electorales de Vox. La formación de Santiago Abascal ha perdido 19 escaños con respecto a los comicios de 2019, con una fuerte caída en Madrid que lo lleva hasta la cuarta plaza.

Qué posición tendrá la ultraderecha en España

Además, tampoco podrá sumar con el PP para formar gobierno y si bien conserva el puesto de tercera fuerza política a nivel general, la ultraderecha no tiene nada para festejar con su electorado.

Por más que Sumar no ha podido reflejar en votos la aprobación de la figura de su líder de la que daban cuenta todas las encuestas, el partido heredero de Podemos es uno de los ganadores de estas elecciones. Cierto es que la formación en la que se han aglutinado todos los partidos de izquierda más allá del socialismo han obtenido menos escaños que los conseguidos por Unidas Podemos hace cuatro años, pero ha conseguido muy buenos resultados en Cataluña y Madrid, donde se ha posicionado como segundo y tercer partido más votado, respectivamente.

La izquierda es el otro gran triunfador de la jornada electoral. Bildu ha dado la sorpresa al PNV y será el partido vasco que más escaños tendrá en el Congreso de los Diputados.

La formación liderada por Arnaldo Ortegi, a pesar de que él no puede ser candidato, consigue hacerse con cinco escaños en el País Vasco y uno en Navarra.

La izquierda independentista de Cataluña ha salido muy mal parada tras estas elecciones y ha perdido prácticamente la mitad de los diputados que tenía hasta ahora en Madrid, pasado de 13 a 7 escaños. El batacazo de Esquerra Republicana es de tal magnitud que ha quedado como cuarta fuerza en Cataluña, por detrás de PSOE, Sumar y el Partido Popular.

Nutrida votación en las Elecciones Generales de España

No obstante, la participación de este domingo electoral ha sido del 70.18%, con 22,612.880 votos depositados, según el resultado oficial ofrecido por el Ministerio del Interior y Moncloa. Esta cifra supone 3.95 puntos porcentuales más que en las de 2019, cuando fue del 66.23% con 24,507.715 votos.