España, un gran país muy difícil de gobernar

Alguien ganó el 23 de julio en España. Sin duda, Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular. Primera victoria en generales desde 2015. Un respeto. Pero alguien no fracasó: Pedro Sánchez comandando un PSOE que se daba por desalojado del poder. En la mañana del domingo electoral, vía teléfono, supimos directamente que había muchos nervios en el entorno de Núñez Feijóo porque no veían tan clara la victoria anunciada en encuestas. Y un colaborador directo de Sánchez reconocía que el único que confiaba en resistir era él mismo. Inasequible al desaliento.

Así ha votado España.



Díganme ustedes ahora si tiene sentido que Sánchez vaya de ganador y esté dispuesto a deberle el puesto a Puigdemont y darle lo que le pida.



Feijóo tiene el derecho y la obligación de intentarlo. Y si no puede, que se repitan las elecciones. pic.twitter.com/Vf6MeYQwdG — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 24, 2023

Debajo de esos resultados aparece un gran empate. Más de ocho millones de españoles quieren a Núñez Feijóo como presidente y otros casi ocho -con diferencia de 300. 000 votos- quieren que Sánchez siga. Un respeto también. Quizás les animó su frase clave en el debate de TVE: “Gobernaremos de nuevo en coalición y lo haremos mejor”. Autocrítica reclamada. En la legislatura pasada consiguió grandes avances como la Ley de la Reforma Laboral -votada en contra por Vox, PP, Esquerra y Bildu- la subida del salario mínimo, la renta mínima vital o la excepción ibérica para la energía. Pero tuvo errores y excesos. Y entre ellos, el empecinamiento de la ministra Irene Montero en no corregir las goteras jurídicas de la Ley del Solo Sí es Sí y su agresividad innecesaria al plantear el feminismo. Está probado que generó un desplazamiento de voto masculino joven a VOX y PP; y que el PSOE perdió voto de mujeres progresistas que se consideran feministas. Sánchez falló al no cesarla. Habría ganado liderazgo y seguramente las elecciones. No fue el único error, porque de su colega Ione Belarra solo se recordará su empeño en atacar a empresarios españoles que son ejemplo de emprendimiento, porque surgieron de la base, como Amancio Ortega, fundador de Zara, o Juan Roig de Mercadona. La victoria relativa de Yolanda Díaz, que tiene base suficiente para consolidar su proyecto, cuestiona la disolución de Podemos y con ello del fin de la “nueva política”: Ciudadanos en liquidación legal y Podemos en agonía. Salvo que Pablo Iglesias baje de los cielos.

Casi empate entre los dos grandes aspirantes a la Presidencia y casi empate en diputados por bloques. Si se pudieran sumar, que está por ver, las derechas estarían en 171 con el PP más Vox, el gran perdedor. Abascal echa la culpa a Feijóo por “desmovilizar al electorado”. Nada sobre el miedo que infunde él y sus candidatos “modelo Torrente”. El bloque progresista marcaría 172 si es que Esquerra y otros nacionalistas no piden la Luna.

España es un gran país, con problemas que urge resolver, y con una gran democracia que conviene reformar. Urgentemente su ley electoral, para buscar una salida razonable a los bloqueos; para no depender casi siempre de las minorías complementarias, sean de extrema derecha, izquierda o nacionalistas. Pero también para revisar la proporcionalidad de la representación: por 300.000 votos, la diferencia de 18 escaños entre PP y PSOE es excesiva. O al revés, cuando se da así.

Núñez Feijóo, desde el balcón fue claro: “Pido que nadie tenga la tentación de bloquear España”. Sánchez, que no lo felicitó, ya trabaja para ser investido. Desde Bélgica, el ex presidente huido Carles Puigdemont advirtió que no bloqueará si se paga un precio adecuado. Es la dictadura aritmética, pero está en su derecho. Ya se repitieron elecciones en 2016 y en 2019. ¿Vamos a por la tercera repetición? En cualquier caso, lo mejor fue la gente: cambió vacaciones, viajó por un día para votar y estuvo a la altura. Ahora toca a los políticos estar a la altura de la gente.

Sobre el autor:

Manuel Campo Vidal es periodista y profesor de comunicación. Fue presentador de TVE. Fue el moderador del primer debate cara a cara de la historia de la televisión española entre los dos aspirantes a la presidencia del Gobierno español, José María Aznar y Felipe González. En 2006 fue elegido como Presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de España.