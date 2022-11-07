Elecciones intermedias de EU 2022: Por qué son importantes

Las elecciones intermedias en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, pues se llevarán a cabo el próximo martes 08 de noviembre. En estas, se renovará parte del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y varias gobernaciones. Sin embargo, muchas personas se preguntan: ¿Cuál es la importancia de estas elecciones?

De acuerdo con el análisis geopolítico de Silvana Romano, Dra. en Ciencia Política y Aníbal García Fernández, Máster en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, las elecciones intermedias se verán marcadas por el aumento de precios a causa de la mayor inflación en 40 años, la recuperación económica tras la pandemia por Covid-19 y un “clima de polarización política y derechización del partido Republicano”.

Presidente Joe Biden|Twitter @POTUS

¿Qué se votará en las elecciones intermedias?

Se disputarán 35 de los 100 escaños en el Senado y el total de las vacantes en la Cámara de Representantes, las cuales son 435. Cabe destacar que actualmente el Senado se encuentra dividido en 50 senadores del Partido Republicano y 50 por los demócratas, por lo que la obtención de la mayoría se verá reñida

Para el Senado, cada estado eligirá a un representante; sin embargo, para la Cámara, el número de representantes por estado se define de acuerdo a la cantidad de población.

Por otro lado, la Cámara de Representantes está compuesta por 220 congresistas Demócratas y 212 Republicanos. Las encuestas señalan que podría quedar conformada con la mayoría de Republicanos.

Se elegirán 36 gubernaturas, la principal proyección es que el partido Demócrata ganará en 15 estados, los Republicanos en 16 y cinco son estados indefinidos. Actualmente hay 50 gobernadores, 27 Republicanos y 23 Demócratas.

Elecciones intermedias EU 2022|Pexels

¿Cuáles son los temas en disputa en las elecciones intermedias de EU?

El principal motivo del voto conservador es la situación económica y la preocupación por el aumento de precios. De igual manera aparece el aumento de la criminalidad para los votantes Republicanos.

El aborto ha movilizado el voto Demócrata desde la decisión de la Corte Suprema en junio pasado de revocar el derecho al aborto.

Los especialistas refieren que otro móvil del voto Demócrata es la tensión generada después de la decisión de la Corte Suprema en los casos Merril vs Miligan y Moore vs Harper, los cuales podrían ser antecedentes para legalizar cambios a nivel del voto estatal.

Los Demócratas argumentan que en estas elecciones lo que está en juego es la democracia estadounidense. Silvina Romano y Aníbal García Fernández

Por último, cabe mencionar que las elecciones intermedias se dan con un aumento en la desaprobación del Gobierno del presidnete Joe Biden.