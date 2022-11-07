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Elecciones intermedias de EU 2022: Por qué son importantes

En las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el 08 de noviembre, los Demócratas argumentan que está en juego la democracia estadounidense.

Elecciones intermedias de EU
Elecciones intermedias de EU |Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

Las elecciones intermedias en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, pues se llevarán a cabo el próximo martes 08 de noviembre. En estas, se renovará parte del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y varias gobernaciones. Sin embargo, muchas personas se preguntan: ¿Cuál es la importancia de estas elecciones?

De acuerdo con el análisis geopolítico de Silvana Romano, Dra. en Ciencia Política y Aníbal García Fernández, Máster en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, las elecciones intermedias se verán marcadas por el aumento de precios a causa de la mayor inflación en 40 años, la recuperación económica tras la pandemia por Covid-19 y un “clima de polarización política y derechización del partido Republicano”.

Presidente Joe Biden
Presidente Joe Biden|Twitter @POTUS

¿Qué se votará en las elecciones intermedias?

  • Se disputarán 35 de los 100 escaños en el Senado y el total de las vacantes en la Cámara de Representantes, las cuales son 435. Cabe destacar que actualmente el Senado se encuentra dividido en 50 senadores del Partido Republicano y 50 por los demócratas, por lo que la obtención de la mayoría se verá reñida; sin embargo, las encuestas indican una posible inclinación hacia los primeros.
  • Para el Senado, cada estado eligirá a un representante; sin embargo, para la Cámara, el número de representantes por estado se define de acuerdo a la cantidad de población.
  • Por otro lado, la Cámara de Representantes está compuesta por 220 congresistas Demócratas y 212 Republicanos. Las encuestas señalan que podría quedar conformada con la mayoría de Republicanos.
  • Se elegirán 36 gubernaturas, la principal proyección es que el partido Demócrata ganará en 15 estados, los Republicanos en 16 y cinco son estados indefinidos. Actualmente hay 50 gobernadores, 27 Republicanos y 23 Demócratas.
Elecciones intermedias EU 2022
Elecciones intermedias EU 2022|Pexels

¿Cuáles son los temas en disputa en las elecciones intermedias de EU?

  • El principal motivo del voto conservador es la situación económica y la preocupación por el aumento de precios. De igual manera aparece el aumento de la criminalidad para los votantes Republicanos.
  • El aborto ha movilizado el voto Demócrata desde la decisión de la Corte Suprema en junio pasado de revocar el derecho al aborto.
  • Los especialistas refieren que otro móvil del voto Demócrata es la tensión generada después de la decisión de la Corte Suprema en los casos Merril vs Miligan y Moore vs Harper, los cuales podrían ser antecedentes para legalizar cambios a nivel del voto estatal.

Los Demócratas argumentan que en estas elecciones lo que está en juego es la democracia estadounidense.

Silvina Romano y Aníbal García Fernández

Por último, cabe mencionar que las elecciones intermedias se dan con un aumento en la desaprobación del Gobierno del presidnete Joe Biden.