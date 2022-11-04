Elecciones intermedias de EU: El voto latino elegirá en Nevada

Se acercan las elecciones intermedias de EU donde el voto latino tendrá un gran peso en algunos estados como Nevada.

En las elecciones intermedias de Estados Unidos (EU) se elegirán 435 escaños a la Cámara de Representantes, donde se espera que los republicanos se queden con el control.También se votará por 34 de los 100 senadores.

Los ciudadanos estadounidenses de 36 estados elegirán a su nuevo gobernador y se votará por varios alcaldes y otros puestos locales.

¿Cómo serán las elecciones intermedias en Nevada?

Nevada es uno de los estados que decidirá quién controlará el congreso y donde el voto dominante es el latino. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto está luchando por su carrera política contra el republicano Adam Laxalt, porque los latinos rehúsan darle su voto solo por ser Latina.

Los latinos en Nevada ya son más del 20 por ciento del electorado, por eso los candidatos a gobernador y al congreso federal tratan de ganar ese voto, para tener un poco de seguridad sobre el triunfo en las elecciones intermedias de EU.

Aquí no hay un grupo más poderoso y eficiente para motivar a sus miembros a votar, que el sindicato de trabajadores culinarios, que ya ha tocado más de un millón de puertas para esta elección.

|Reuters

Este año el sindicato respaldó a la senadora Catherine Cortez Masto, quien hace seis años hizo historia como la primera latina en llegar al Senado federal; sin embargo, hoy no cuenta con la misma simpatía y se ubica en un empate estadístico con su oponente.

“Mi enfoque está en la gente de Nevada, esa siempre ha sido mi prioridad. Ya sea propietario de una pequeña empresa como la que tiene aquí o familias que quieren todas las oportunidades para tener éxito para ellos y sus hijos. De eso se trata para mí, ese es el trabajo que tengo que hacer en el Senado todos los días", dijo Catherine.

No obstante, los adversarios de la senadora latina aseguran que ella no está cerca de la gente.

Además, Nevada fue uno de los estados fuertemente golpeados por la pandemia y eso siguió con los altos precios de la gasolina, que ahí son los más altos del país.