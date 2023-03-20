VIDEO: Elevador de un edificio cae y deja tres lesionados en Brasil

El elevador de un edificio que llevaba a 11 personas cayó, aparentemente, por llevar a más pasajeros para los cuales estaba diseñado; el saldo del incidente, ocurrido en una comunidad de Brasil, es de tres lesionados. El momento en el que cae quedó captado en video por una cámara de vigilancia.

El incidente ocurrió el domingo 19 de marzo de 2023 en un edificio de departamentos en la comunidad de Mangabeiras, en la ciudad de Maceió. Las imágenes muestran a 11 personas quienes suben al elevador en el piso 10 del edificio, el cual tiene 20 niveles en total.

Posteriormente, al llegar a la planta baja, donde aparentemente terminaría de realizar su recorrido, el elevador termina por desplomarse hasta el sótano. Los pasajeros debieron forzar la puerta para salir, después de estar atrapados por nueve minutos.

A pesar de lo aparatoso del accidente, sólo hay tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales por sus propios medios, antes de la llegada del cuerpo de bomberos de la localidad.

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Este #video muestra cuando 11 personas se suben a un #elevador con capacidad máxima de ocho.



Ingresaron en el piso 10 pero al llegar a la planta baja, el elevador cayó el #sótano.



Hay tres personas con #lesiones de consideración. pic.twitter.com/tHp3t12GTT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2023

Sin embargo, una placa en el elevador advierte que la capacidad máxima de éste es de ocho personas. Leonardo Pereira, administrador del edificio, confirmó a medios locales lo sucedido y abundó que en el video sólo identificó a una de las personas como residente del condominio. Agregó que no tenían reportes previos de problemas similares con el elevador.

El ascensor del edificio estará clausurado hasta que concluyan las investigaciones correspondientes por parte de una empresa diferente al fabricante que inspeccione el equipo y revele sus hallazgos.

¿Por qué se descuelga un elevador?

Un elevador puede desplomarse debido a un exceso de carga como en el video de Brasil. Sin embargo, es poco probable que en condiciones normales de operación un ascensor caiga.

La mayoría de elevadores están sostenidos por varios cables de acero, los cuales están calculados para que cada uno de ellos pueda sostener una masa superior al peso del carro del ascensor.

El “factor de seguridad” calcula que la rigidez total de todos los cables pueda ser capaz de resistir 12 veces la masa de un carro elevador con carga máxima.

Según el físico Luke Barnes, de la Universidad del Oeste de Sydney, Australia, es posible sobrevivir al desplome de un elevador dependiendo de la altura y de las acciones que hagan los pasajeros. De acuerdo con el análisis del experto, si una persona cae tres pisos, o un equivalente de nueve metros de altura, puede presentar una o hasta las dos piernas rotas, pero sobrevivirá.

En cambio, si la altura es superior a los 15 metros, los pasajeros tendrían sólo 1.7 segundos para reaccionar, por lo cual es probable que pierdan la vida en un incidente de este tipo.

