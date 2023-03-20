En Nueva York, mueren cinco niños y sobrevive otro por un accidente automovilístico

Domingo trágico en la zona metropolitana de Nueva York, Estados Unidos, pues alrededor de las 00:20 horas de este 19 de marzo, cinco niños de entre 8 y 17 años murieron tras sufrir un terrible accidente automovilístico contra un árbol en una carretera de Scarsdale, luego de que el joven que estaba manejando perdiera el control de su vehículo y se prendiera en llamas.

El incidente vial ocurrió sobre la avenida Hutchinson River, dentro del condado de Westchester, a 40 kilómetros de la ciudad de Nueva York; por lo que horas después el Departamento de Policía confirmó el deceso de las cinco victimas, cuatro de ellos varones y una de sexo femenino, además de asegurar que un niño de 9 años había logrado sobrevivir al choque.

De acuerdo con el primer reporte oficial de las autoridades de Westchester, el único sobreviviente habría estado sentado en la parte trasera del automóvil, de donde pudo escapar por la parte trasera de la unidad, identificada como una Nissan Rogue, una camioneta tipo SUV que era manejada por un joven de 16 años.

Accidente automovilístico en Nueva York deja cinco hermanos muertos en Westchester

Las víctimas del fatal accidente pertenecían a una familia originaria de Connecticut, quienes reciéntemente se habían mudado al norte de Nueva York, por lo que aún no estaban adscritas al distrito donde radicaban.

De igual forma se dio a conocer que el niño de 9 años había sido trasladado al Centro Médico Westchester en Valhalla, con lesiones de menor grado en el cuerpo, las cuales no ponían en riesgo su vida. Sus familiares serán enterrados en las próximas horas tras brindar ayuda a los padres, quienes fueron notificados al respecto de inmediato.

La camioneta era manejada por un adolescente de 16 años pasada la media noche hasta que perdió el control, por lo que rompió una barrera y se estrelló contra un árbol sin ningún otro vehículo implicado, justo antes de tomar la salida rumbo a Mamaroneck Road. Todo esto alrededor de las 00:20 horas de este domingo 19 de marzo.

Bomberos combaten incendio masivo en el Bronx, en Nueva York

ATENCIÓN🔥 | Bomberos luchan contra un incendio en el #Bronx, Nueva York. pic.twitter.com/2WvybZITNW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 5, 2023

Apenas el pasado 5 de marzo, bomberos acudieron al Bronx de Nueva York para atender un fuerte incendio cerca de la vía Grand Concourse, el cual dejó siete personas lesionadas y una intensa columna de humo que causó revuelo en redes sociales debido a la magnitud del fuego y las imágenes.

De acuerdo con información de CCN, las llamas del inmueble habrían sido causadas por una batería de litio. El comisionado de bomberos de Nueva York aseguró que las baterías de litio han sido culpables de más de 400 incendios en la ciudad en los últimos cuatro años.

