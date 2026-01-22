Elizabeth Holmes, quien fuera la directora general de la compañía estadounidense Theranos y hallada culpable de defraudar a inversionistas, ahora busca que su pena de 11 años de prisión sea conmutada por el presidente Donald Trump.

La empresaria hizo una petición en 2025 en el Departamento de Justicia. Cabe recordar que en 2022 fue encontrada culpable y sentenciada por defraudar con falsas afirmaciones sobre la tecnología de su empresa.

El caso Theranos: ¿Cómo fue el fraude de la máquina Edison?

Holmes fundó Theranos, una compañía que alegaba diseñar y construir una máquina llamada Edison, la cual pretendía hacer análisis médicos con sólo unas cuantas gotas de sangre, a comparación de los análisis comunes donde es necesario usar una aguja y sacar varios mililitros de sangre.

No obstante, dicha máquina jamás funcionó adecuadamente. Una investigación del diario The Wall Street Journal, con base en información de extrabajadores de Theranos , ayudó a descubrir que la información de las supuestas máquinas Edison eran falseadas.

La empresa logró recolectar 945 millones de dólares en financiamiento, así como a figuras reconocidas en su junta directiva y socios minoristas prominentes. No obstante, en 2018, Holmes y Ramesh Balwani, presidente de Theranos, fueron acusados de al menos 12 cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Balwani fue sentenciado a poco más de 12 años de cárcel. Además de la pena de prisión, ambos fueron sentenciados a pagar 452 millones de dólares como reparación del daño.

La historia de este fraude ha inspirado varias series de televisión y documentales sobre cómo estas dos personas lograron engañar a Silicon Valley .

¿Saldrá libre en 2025? Las posibilidades de libertad anticipada para Holmes

Elizabeth Holmes actualmente cumple su pena en la Prisión Federal del Campo Bryan, una cárcel de mínima seguridad ubicada a 160 kilómetros de Houston, Texas. La empresaria de 41 años de edad podría salir de prisión en diciembre de 2031. En caso de que la Casa Blanca acepte conmutar su sentencia, Holmes podría estar en libertad seis años antes.

La postura de la Casa Blanca ante las solicitudes de clemencia

Un funcionario de la Casa Blanca señaló a la cadena estadounidense CNN que el gobierno no comenta sobre peticiones de clemencia y que la decisión final de este tipo de solicitudes recae en el presidente.

