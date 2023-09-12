¿Por qué Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, quedará en libertad?

Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán, quedará en libertad mañana 13 de septiembre, tras cumplir dos de los tres años de su sentencia, informó la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

La exreina de belleza, de 34 años de edad, fue detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto Internacional Dulle, Washington acusada de cargos de narcotráfico.

La esposa de “El Chapo” Guzmán recibió una condena de tres años en una institución federal de baja seguridad en Los Ángeles, California, Estados Unidos, no obstante saldrá unos meses antes de cumplir su sentencia, debido a su "buen comportamiento".

🚨#AlertaADN

¡Quedará libre! Emma Coronel quedará en libertad tras dos años y siete meses en prisión, así lo dio a conocer el Buró Federal de Prisiones de EEUU pic.twitter.com/bFp2R7zrPY — adn40 (@adn40) September 12, 2023

La BOP publicó en su página oficial una breve ficha informativa en la que se hace referencia a la liberación de Coronel el miércoles 13 de septiembre, aunque no dio más detalles.

El localizador de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones indica que la esposa de "El Chapo" se encuentra actualmente en un centro de Gestión de Reingreso Residencial en Long Beach, California.

¿Por qué estaba en la cárcel Emma Coronel?

Emma Coronel fue acusada de cargos de narcotráfico por distribuir cocaína, heroína y otras drogas en México y Estados Unidos.

Tras el arresto, la exreina de belleza llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses, dicho trato incluía que ella aceptara que actuó como mensajera entre Guzmán Loera y otros miembros del Cártel de Sinaloa cuando estuvo recluido en la cárcel del Altiplano en 2014.

Coronel fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada en noviembre de 2021, pero se le tomó en cuenta los meses que estuvo recluida antes de que le dieran sentencia.

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel nació en Santa Clara, California, pero tenía nacionalidad mexicana. Vivió en la ranchería de La Angostura, ubicada en la región del norte de México conocida como "el Triángulo Dorado" del narcotráfico.

Coronel era sobrina de Ignacio “Nacho” Coronel, exsocio de “El Chapo” y líder del Cartel de Sinaloa, quien murió en 2010 durante un operativo de seguridad.

Emma conoció a “El Chapo” cuando tenía 17 años y se casó con él, juntos tuvieron dos hijas gemelas, quienes nacieron en Los Ángeles .

Durante muchos años, ella negó tener participación en las actividades delictivas de su esposo.