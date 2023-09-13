Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, quedó en libertad supervisada este miércoles, luego de estar dos años y siete meses en prisión.

La pareja del narcotraficante mexicano era investigada por lavado de dinero y narcotráfico. La exreina de belleza de 34 años de edad estaba en un centro de reinserción social en Long Beach, en San Pedro, California desde junio de este año.

El sistema electrónico del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de la Unión Americana tiene programada la liberación de Coronel Aispuro para este miércoles. En cualquier momento, el estado de dicho registro puede cambiar a “Not in BOP Custody”, es decir, “No está en custodia del Buró Federal de Prisiones”.

La tercera esposa de “El Chapo” Guzmán y madre de sus hijas gemelas estuvo antes en la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell en Forth Worth, Texas. Emma Coronel estuvo recluida más de dos años, después de que se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Wife of 'El Chapo' drug lord, Emma Coronel, is scheduled to be released from prison on Wednesday, according to the US Bureau of Prisons.

https://t.co/vAHG6Msmbt — Steve Herman (@W7VOA) September 12, 2023

¿De qué acusaron a Emma Coronel?

Coronel Aispuro, nacida en Estados Unidos, quedó detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto Internacional Dulles, Washington por cargos de distribución de cocaína, heroína y de otras drogas.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, la pareja de “El Chapo”, quien también está recluido preso en la Unión Americana, admitió haber actuado como mensajera entre Guzmán y otros miembros del Cártel de Sinaloa mientras que él estaba en la cárcel del Altiplano, a donde ingresó en 2014.

¿Cuáles son las restricciones judiciales a las que se enfrenta Emma Coronel?

Aunque Emma Coronel está en libertad, deberá cumplir con ciertas restricciones de las autoridades. La exmodelo tiene una sentencia de 3 años de prisión y 4 años de libertad supervisada.

Coronel Aispuro ya no está bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, pero ello no impide que cumpla con las siguientes condiciones:

