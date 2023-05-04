VIDEO: Captan en modo “zombie” a empleado de taquería en EU

Un cliente que ordenó comida en Michigan, Estados Unidos, se llevó una rara experiencia al recibir sus alimentos y notar que el empleado de Taco Bell lo atendió prácticamente en modo "zombie", hecho que generó una fuerte discusión en redes sociales donde se debate si el joven estaba cansado o bajo los efectos de drogas como el fentanilo.

La grabación de dos minutos exhibe el momento en que el cliente aguarda por sus alimentos y detecta que el trabajador de Taco Bell divaga y lucha por mantenerse de pie tras recibir la orden de comida. Segundos después, el joven no resiste y se queda completamente dormido frente a una máquina de refrescos, con la cual se golpea en la cabeza y despierta ligeramente mareado.

La persona que registró los hechos no puede creer lo que está viendo y se dirige al empleado con quien sostiene una conversación en la que el empleado sigue divagando y batalla por mantenerse despierto."Esto es horrible, es ridículo, ¿estás bien? ¿qué pasa contigo?", cuestionó el cliente.

En respuesta, el joven se disculpa y asegura que está trabajando en preparar sus alimentos y afirma que ha sido una "noche larga" porque solo dos empleados trabajan en esa sucursal, pero sus palabras solo causan el enojo del cliente quien los acusa de laborar bajo los efectos de alguna droga y exige un reembolso.

¿Trabajador de Taco Bell bajo los efectos del fentanilo o cansado?

El video termina con el hombre en el auto reprobando la actitud del empleado de Taco Bell y señalando que han estado esperando demasiado por sus alimentos. Además, le recomienda buscar ayuda profesional para tratar su adicción, situación que nuevamente niega el joven.

Este el video del momento en el que un joven trabaja prácticamente en modo "zombie":

Hasta el momento, ni el trabajador de Taco Bell o la cadena de comida rápida se han pronunciado sobre estos hechos que en redes sociales generó el siguiente debate: ¿Se encontraba cansado por las largas jornadas de trabajo o bajo los efectos de las drogas?