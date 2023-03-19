¿Qué países son los principales productores fentanilo?

El fentanilo es un potente opioide que se receta medicamente para tratar el dolor intenso relacionado con la cirugía o con condiciones de dolor complejas, sin embargo, es altamente adictivo y se ha convertido en un serio problema de salud principalmente en Estados Unidos, donde más se consume; mientras que otros países son los principales productores.

Durante la última década, el fentanilo se ha distribuido ilegalmente aumentando considerablemente las muertes por sobredosis, ya que esta droga se consume consciente e inconscientemente, ya que algunos vendedores la mezclan con drogas, heroína, cocaína o pastillas falsificadas.

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) los principales países que producen fentanilo son China, México y Taiwán.

¿Qué país es el mayor productor de fentanilo en el mundo?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que el mayor productor de fentanilo en el mundo es China, donde se encuentran por lo menos cinco mil sitios en los que se produce la potente droga.

|Reuters

Después es enviada vía aérea o marítima a México y de ahí llega a Estados Unidos. La DEA detalló que la droga puede pasar “disfrazada de cualquier cosa que se pueda imaginar”, ya que han incautado paquetes de fentanilo en contenedores de jabón, dentro de muñecos y otros envoltorios para disfrazar su contenido.

El segundo país es México, país que recientemente se convirtió en un productor gracias a los cárteles de la droga como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

¿Cuánto vale el fentanilo en Estados Unidos?

De acuerdo con Global Financial Integrity el mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos tiene un valores de 150 mil millones de dólares y a nivel global es de 652 mil millones de dólares.

Michael Mcdaniel, director del programa de Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad en Houston, indicó que se puede comprar un kilo de fentanilo en un precio promedio de 25 mil a 30 mil dólares. Esa misma cantidad en México puede alcanzar un precio de 13 mil 500 dólares. Mientras que una pastilla de fentanilo en Estados Unidos oscila entre 6 y 65 dólares.

¿Cómo se fabrica el fentanilo y qué efectos tiene en el cuerpo?

El fentanilo se puede consumir con receta médica de forma legal en pastillas, parches o inyecciones. Mientras que ilegalmente se vende en forma de polvo, vertido en gotas sobre papel secante, pastillas o rociadores nasales.

El fentanilo es un opioide sintético que se encuentra de forma natural en la planta de amapola o adormidera, pero su estructura química se replica en laboratorios.

Los efectos del fentanilo incluyen felicidad extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, depresión respiratoria o paro respiratorio, pérdida del conocimiento, coma y muerte.