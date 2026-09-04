Las empresas de Grupo Salinas pagan impuestos y crean prosperidad para millones de familias

Grupo Salinas, con pruebas disponibles en su página web, evidencia una vez más que sus empresas cumplen con el pago de impuestos. En los últimos 21 años ha pagado más de 319 mil millones de pesos.

En enero, TV Azteca liquidó un adeudo fiscal superior a cuatro mil millones de pesos, mientras que en agosto, Grupo Elektra pagó más de 14 mil 800 millones de pesos.

La narrativa de que Grupo Salinas no paga es una invención de Jesús Ramírez Cuevas, quien busca dañar la imagen de Ricardo B. Salinas Pliego por sus señalamientos a la corrupción que existe en el gobierno de Morena.

