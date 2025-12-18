Precio del dólar HOY 18 de diciembre: Billete verde cae en el mundo, ¿hora de comprar?

Este jueves 18 de diciembre, el panorama financiero internacional trae buenas noticias para las monedas globales y un respiro en la presión inflacionaria. El dólar estadounidense pierde terreno frente a sus principales pares después de que se revelara que la inflación en Estados Unidos aumentó menos de lo esperado.

Según el Departamento de Trabajo, la inflación subió un 2.7% interanual en noviembre, una cifra mejor al 3.1% que pronosticaban los economistas. Este dato reduce la presión sobre la Reserva Federal.

Mientras tanto, en Europa se vivió un "súper jueves": la libra esterlina sube tras el recorte de tasas del Banco de Inglaterra, y el euro se fortalece luego de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener sus tasas estables y mostrara optimismo sobre la economía de la zona euro.

Precio del dólar hoy jueves 18 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

Ante el debilitamiento global del dólar, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones para este jueves. El precio del dólar en ventanilla se ubica en $16.65 pesos a la compra y se vende en $18.75 pesos.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en cualquiera de sus sucursales, que operan en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera este jueves:



Euro: Se compra en $19.80 pesos y se vende en $22.49 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.15 pesos y se vende en $13.34 pesos.

Precio de la Plata Libertad hoy 18 de diciembre

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad registra un precio de $1202.00 pesos a la compra y $1,302.00 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del petróleo este jueves 18 de diciembre?

En el sector energético, los precios del crudo suben levemente mientras los inversionistas evalúan dos frentes de riesgo: posibles nuevas sanciones de EE.UU. contra Rusia y el bloqueo a los petroleros de Venezuela. Gracias a esto, el Brent recuperó el piso psicológico de los 60 dólares.



Petróleo Brent: Gana 32 centavos (0.54%), cotizando en $60.00 dólares el barril.

Gana 32 centavos (0.54%), cotizando en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Sube 38 centavos (0.68%), ubicándose en $56.32 dólares el barril.

Sube 38 centavos (0.68%), ubicándose en el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: $52.24 dólares por barril.

*Con información de Reuters