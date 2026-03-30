Alerta por el precio del dólar: Así está el tipo de cambio en México HOY 30 de marzo

Este lunes 30 de marzo, los mercados financieros globales viven otra jornada de tensión. El dólar estadounidense opera cerca de su máximo de los últimos 10 meses y se encamina hacia su mayor alza mensual desde julio del año pasado, esto debido a las señales contradictorias procedentes de Irán y Estados Unidos que empañan la esperanza de un fin rápido al conflicto en Medio Oriente.

El billete verde se ha beneficiado enormemente de su condición de activo de refugio. Además, como exportador neto de crudo, la economía de Estados Unidos queda protegida frente a los altos costos energéticos, según informa Reuters.

La volatilidad se mantiene tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que los nuevos líderes de Irán se muestran "razonables", a la par que se reporta la llegada de más tropas estadounidenses a la región y Teherán advierte que no aceptará humillaciones.

Precio del dólar hoy lunes 30 de marzo de 2026 en Banco Azteca

Frente a este clima de incertidumbre internacional, Banco Azteca actualiza sus pizarras para quienes necesitan realizar operaciones en este inicio de vacaciones.

(Se recomienda verificar en sucursal los siguientes valores):



Dólar Americano: Compra: $16.45 | Venta: $18.74

Compra: | Venta: Euro: Compra: $19.15 | Venta: $22.44

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $12.05 | Venta: $13.24

Compra: | Venta: Plata Libertad: Compra: $1,250.00 | Venta: $1,430.00

Recuerda que las sucursales mantienen su horario habitual de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., los 365 días del año.

Precio del dólar hoy lunes 30 de marzo de 2026 en Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY lunes 30 de marzo

Cruzar la frontera implica tomar decisiones rápidas, y el precio del dólar HOY lunes 30 de marzo en Tijuana es una de las más importantes si necesitas pagar, cambiar efectivo o comprar antes de pasar a Estados Unidos en estos días de asueto.

Durante la apertura de la jornada, ante la fuerte presión internacional hacia el billete verde, el dólar en casas de cambio promedia los $18.08 pesos a la venta. Recuerda que comparar precios antes de cambiar sigue siendo clave para no pagar de más en la frontera.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

Mientras el mercado cripto enfrenta la presión de los conflictos globales, el dinero no sale del ecosistema, sino que busca refugio. Las stablecoins continúan concentrando el flujo de capital ante la guerra en Medio Oriente.

Este contexto explica la resiliencia del precio. Bitcoin inició la jornada HOY manteniéndose en la zona de los 67 mil 500 dólares por unidad, lo que en México equivale a aproximadamente 1 millón 222 mil pesos, una referencia clave para quienes siguen el mercado o evalúan proteger su capital ante la inflación energética.

Así está el precio del bitcoin para la mañana de este lunes 30 de marzo|Google

¿En cuánto está el precio del petróleo este lunes 30 de marzo?

El sector energético es el más convulso este lunes. Los precios del petróleo amplían sus ganancias drásticamente luego de que los hutíes yemeníes lanzaran sus primeros ataques contra Israel, sumando tensión al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mercado resiente el cierre de facto del estrecho de Ormuz, un punto crítico por donde transita una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas.

