¡Ojo si vas a cambiar! Así está el precio del dólar hoy 16 de marzo tras dispararse el petróleo

Este lunes 16 de marzo los mercados globales atraviesan una jornada de extrema tensión. El dólar estadounidense cae levemente desde sus máximos de los últimos diez meses.

Los inversionistas inician una semana clave con la mirada puesta en las próximas reuniones de política monetaria de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Estas instituciones evaluarán el impacto del alza en los energéticos sobre la inflación global.

El billete verde capitaliza la búsqueda de activos refugio ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En contraste, divisas como el euro sufren por la alta dependencia energética de sus economías, aunque hoy la moneda europea y la libra esterlina logra una leve recuperación.

Precio del dólar hoy lunes 16 de marzo de 2026 en Banco Azteca

Hoy es día inhábil bancario en México por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, por lo que la mayoría de los bancos cierran sus puertas. Sin embargo, Banco Azteca mantiene sus operaciones regulares para quienes necesitan liquidez.



Dólar Americano: Compra: $16.50 | Venta: $18.54

Compra: | Venta: Euro: Compra: $19.00 | Venta: $22.14

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $12.15 | Venta: $13.34

Compra: | Venta: Plata Libertad: Compra: $1,422.00 | Venta: $1,602.00

(Se recomienda verificar en sucursal los siguientes valores):

¿En cuánto está el precio del dólar hoy 16 de marzo? Tipo de cambio en México |Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY lunes 16 de marzo

El flujo en la frontera no se detiene por el asueto nacional. El precio del dólar HOY lunes 16 de marzo en Tijuana es un indicador vital para miles de ciudadanos con actividades binacionales.

Durante esta jornada festiva, el dólar en casas de cambio promedia los $17.87 pesos a la venta. No obstante, la fuerte volatilidad internacional provoca ajustes súbitos en las pizarras. Comparar los precios en la Zona Río o San Ysidro protege tu poder adquisitivo en este inicio de semana.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

El mercado cripto capta la atención ante el nerviosismo global. Los grandes capitales buscan opciones alternativas frente a los conflictos geopolíticos y las presiones inflacionarias.

Bitcoin cotiza HOY en la zona de los 73 mil 612 dólares, lo que en México representa un valor aproximado de 1 millón 321 mil pesos por unidad. La moneda digital consolida su posición como un escudo temporal frente a la turbulencia de los mercados tradicionales.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?|Google

Petróleo rebasa los 100 dólares por conflicto en Medio Oriente

El mercado energético sufre un impacto drástico. La guerra en Medio Oriente afecta severamente la producción y el transporte de crudo, y los precios registran alzas alarmantes.



Petróleo Brent: Sube 2.30 dólares (+2.2%), y cotiza en $105.44 dólares el barril.

Sube 2.30 dólares (+2.2%), y cotiza en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Gana 1.29 dólares (+1.3%), y alcanza los $100.00 dólares exactos el barril.

Gana 1.29 dólares (+1.3%), y alcanza los exactos el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: $93.04 dólares por barril

Ambos contratos acumulan un incremento de más del 40% este mes y tocan su nivel más alto desde 2022. La decisión de Teherán de detener el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz corta una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo. A la par, las autoridades suspendieron operaciones de carga en el puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, tras un ataque con drones en la zona industrial.

