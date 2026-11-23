Un recién nacido fue localizado en un predio de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, luego de que una mujer escuchara su llanto y pidiera ayuda a policías de la Ciudad de México; el pequeño tenía aproximadamente tres horas de nacido y fue trasladado a un hospital después de que paramédicos confirmaran que presentaba signos vitales estables.

El hallazgo ocurrió en el andador Cempasúchil, donde los uniformados llegaron tras recibir un reporte al número de emergencia ’911′ sobre un menor de edad que se encontraba en riesgo. Una vez en el lugar, la mujer de 28 años que había escuchado el llanto los condujo hasta el predio donde estaba el bebé.

El llanto de un recién nacido alertó a una mujer en Xochimilco.



El bebé fue encontrado abandonado en un predio de San Gregorio Atlapulco, en la CDMX.



Policías de la @SSC_CDMX lo pusieron a salvo y ya revisan las cámaras de vigilancia para identificar a la persona responsable.… pic.twitter.com/ZPq3Z7pZ7D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 24, 2026

El llanto del bebé alertó a una vecina en San Gregorio Atlapulco

La intervención comenzó cuando la mujer detectó que un recién nacido lloraba dentro de uno de los predios de la zona, al escuchar el sonido, decidió buscar ayuda y guio a los policías hasta el sitio, donde encontraron al pequeño.

Los oficiales lo cobijaron para protegerlo mientras los vecinos también lo resguardaban de la lluvia; la atención de los uniformados y vecinos de la zona se mantuvo hasta la llegada de los servicios de emergencia, que fueron solicitados para revisar las condiciones del menor.

¿Cuál es el estado de salud del recién nacido localizado en Xochimilco?

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron al bebé y calcularon que tenía alrededor de tres horas de nacido; además, durante la revisión encontraron que sus signos vitales estaban estables, por lo que determinaron trasladarlo a un hospital cercano para que recibiera atención médica especializada.

El recién nacido quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, que deberán garantizar los cuidados necesarios mientras se determina su situación.

Revisan cámaras para localizar a la probable responsable

Mientras el pequeño recibe atención en el hospital, las autoridades de la Ciudad de México informaron que realizan el análisis de las cá

maras de videovigilancia de la zona para obtener información que permita identificar y localizar a la probable responsable.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que el recién nacido llegó al predio.