Notas
-
El arte que se recorta a mano: así sobrevive el papel picado artesanal en Xochimilco
En un taller de Xochimilco, familias preservan el arte del papel picado desde hace 40 años, desafiando la tecnología y productos de importación con trabajo manual.
-
Usaba bicicleta y rondaba en Xochimilco: presunto agresor sexual atacaba en la misma colonia
Un hombre en CDMX fue señalado en una red social por realizar tocamientos a mujeres en una misma zona de Xochimilco y esacapa en bicicleta hasta lo ubicaron.
-
Hombre muere arrollado por el Metro y otro es asesinado a balazos | Mientras dormía
Un hombre perdió la vida en las vías del Metro; además, se registró un homicidio en Xochimilco, un incendio en Álvaro Obregón en la madrugada de este jueves.
-
Hallan cuerpo flotando en aguas del Canal Nacional; despliegan operativo en límites de Coyoacán y Xochimilco
Hallan el cuerpo de una persona flotando en el Canal Nacional, en los límites de Coyoacán y Xochimilco; elementos de emergencia y peritos se movilizan al lugar.
-
Así quedó un auto tras choque en Xochimilco con dos personas lesionadas | Mientras Dormía
Un automóvil blanco quedó dañado tras un choque en la alcaldía Xochimilco; además, feligreses inician peregrinaciones de cara al día de la Virgen de Guadalupe.
-
¡Tensión en la Prepa 1 de la UNAM! Suspenden clases tras ingreso de encapuchados en Xochimilco
Tras difundirse videos del ingreso de encapuchados a las oficinas administrativas de la Prepa 1 de la UNAM en Xochimilco, esto es lo que se sabe.