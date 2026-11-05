Un jugador amateur de futbol murió en pleno partido en una cancha en Los Cabos, Baja California Sur. La dramática escena sucedió alrededor de las 22:43 horas del 3 de noviembre de 2026 en la Unidad Deportiva “Leonardo Gastélum”.

¿Qué le pasó al futbolista en la Unidad Deportiva Leonardo Gastélum?

Las autoridades recibieron el reporte de una persona desvanecida en el campo de fútbol, por lo cual los paramédicos acudieron a la zona y detectaron que la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio.

A pesar de que los especialistas comenzaron a practicarle los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital, el hombre fue declarado sin signos vitales.

Quién era Cristian Omar Hernández, el jugador que murió en Los Cabos

Posteriormente, el club de futbol Lobos Alex BCS dedicó un mensaje para recordar a Cristian Omar Hernández, quien era el jugador amateur que falleció en dicho evento.

“Esperamos pronta resignación a sus seres cercanos, y que se hagan las investigaciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades. Hagamos lo que está en nuestras manos para que el fútbol sea un espacio de sano esparcimiento, tanto como para jóvenes, como para adultos que lo practican. Hagamos lo nuestro, y que las autoridades pertinentes hagan lo que les corresponde a ellos”, escribió el equipo de futbol en su perfil oficial de Facebook.