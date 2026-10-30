Autos arrastrados por la corriente terminan en el mar en Cabo San Lucas, Baja California Sur

La fuerza del agua sorprendió a habitantes y turistas en Los Cabos, Baja California Sur. Las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Vance provocaron el desbordamiento de arroyos en Cabo San Lucas y San José del Cabo, donde varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes hasta terminar cerca del mar.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el arroyo Lagunitas aumentó rápidamente su nivel y se llevó una combi y automóviles particulares. Algunos terminaron sobre la arena de Playa Costa Azul, donde las olas comenzaron a golpearlos.

Varios vehículos fueron arrastrados por la corriente en San José del Cabo, Baja California Sur, debido a las fuertes lluvias. 📹 MeteoAlert, antenanoticias https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/4zMMB1aH9M — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

Las emergencias también alcanzaron zonas habitacionales y de servicios. En San José del Cabo, las inundaciones afectaron la Unidad de Medicina Familiar número 6 del IMSS, por lo que se realizó una evacuación preventiva de 350 personas.

¿Qué daños dejaron las lluvias en Los Cabos?

De acuerdo con los reportes de Protección Civil y Bomberos, las precipitaciones dejaron más de 60 milímetros de lluvia en 24 horas.

En San José del Cabo, los cuerpos de emergencia realizaron 12 rescates en puntos como Costa Azul, el arroyo Ricardo Flores Magón, Santa Rosa y El Tildillo. Para atender las contingencias se desplegaron 60 elementos operativos, ambulancias y unidades de rescate.

Entre los incidentes reportados también está el rescate de un menor de 13 años que fue arrastrado por la corriente y el de un hombre que estuvo a punto de caer al mar en la Marina.

Pese a la fuerza de las corrientes y las inundaciones, las autoridades reportaron saldo blanco, con daños materiales.

¿Qué pasó en la clínica del IMSS de San José del Cabo?

La acumulación de agua también provocó inundaciones en la Unidad de Medicina Familiar número 6 del IMSS, ubicada en el centro de San José del Cabo.

Ante el aumento del nivel del agua, se evacuó preventivamente a 350 personas. Las imágenes difundidas muestran áreas de la clínica afectadas por las inundaciones.

¿Cómo está el transporte público en Los Cabos?

Las lluvias obligaron a modificar temporalmente el servicio de transporte:

San José del Cabo : el transporte público fue suspendido temporalmente por las condiciones de las vialidades y los arroyos.

: el transporte público fue suspendido temporalmente por las condiciones de las vialidades y los arroyos. Cabo San Lucas : las rutas continúan operando, aunque con retrasos e interrupciones.

: las rutas continúan operando, aunque con retrasos e interrupciones. Autotransporte federal: el servicio fue reactivado y los traslados por la carretera Transpeninsular se encuentran habilitados.



Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y consultar las actualizaciones antes de salir.

¿Qué playas están cerradas en Los Cabos?

El incremento del oleaje y las corrientes llevó a colocar bandera negra en 31 playas como medida preventiva.

ZOFEMAT pidió a residentes y visitantes no ingresar al mar, evitar actividades recreativas en la orilla y mantenerse alejados de las desembocaduras de arroyos.

Mientras tanto, cuadrillas municipales trabajan en el retiro de escombros y la rehabilitación de vialidades como Nicolás Tamaral, Leona Vicario, el camino a Candelaria y las colonias Cangrejos y Jacarandas.

¿Qué hacer ante las inundaciones en Los Cabos?

Protección Civil pidió no intentar cruzar arroyos, vados o calles inundadas, ni a pie ni en automóvil. Las corrientes pueden aumentar rápidamente incluso cuando la lluvia parece disminuir.

También recomendó permanecer bajo resguardo si no es indispensable salir y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

La vigilancia continúa en el municipio ante el pronóstico de lluvias moderadas a fuertes.