¿No era en septiembre? Esta era la fecha en la que estaba planeada la Independencia de México

Una de las fechas más especiales del año está por celebrarse, se trata del Día de la Independencia en México, en estos días las personas suelen usar vestimentas típicas y realizar platillos tradicionales como pozole y pambazos, pero ¿sabías que no estaba planeado en septiembre celebrar la Independencia?

Personal del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) datan que el movimiento estaba planeado originalmente para el 2 de octubre en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero por denuncias hechas ante las autoridades se adelantó a septiembre.

¿Por qué el ‘Grito de Dolores’ se celebra el 15 de septiembre, si fue el 16?

Los libros de historia marcan que el 16 de septiembre, Miguel Hidalgo declaró la Independencia de México, por esto, año tras año muchos ciudadanos se preguntan por qué se celebra el 15 de septiembre. De momento existen dos versiones, una que implica a Porfirio Díaz y otro al presidente Antonio López de Santa Anna.

La primera versión y la más conocida se remonta a la época de Porfirio Díaz, quien habría modificado el Grito de Independencia para celebrar su cumpleaños, su nacimiento fue el 15 de septiembre de 1830.

La segunda historia la dio a conocer el escritor Artemio del Valle Arizpe en su libro “El Palacio Nacional de México”, en cada página cuenta que por decreto del presidente, Antonio López de Santa Anna, la fiesta patria se movió al 15 de septiembre con la finalidad de evitar la fatiga que da al levantarse temprano.

¿Qué ciudad fue la cuna de la Independencia?

Uno de los sitios más emblemáticos e históricos de México es Dolores Hidalgo, también conocida como la Cuna de la Independencia Nacional, ubicada en el estado de Guanajuato su importancia se sitúa en la parroquia Nuestra Señora de Dolores, quien atestiguó el Grito de Dolores de Miguel Hidalgo para convocar a los habitantes a levantarse en armas contra la corona española; la iglesia habría sido creada en 1778, y fue en 1803 cuando el cura Hidalgo se puso al frente de la parroquia.