¿A qué hora es el Grito de Independencia de AMLO el 15 de septiembre?

El evento patriótico más esperado en México se acerca, pues el próximo 15 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia, presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Palacio Nacional del Centro Histórico.

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Millones de #mexicanos se preparan para el Grito de Independencia este viernes con un buen plato en la mesa.@_NinaAndrade y @DanielaObregons salieron a buscar los mejores #precios para cocinar este delicioso platillo. pic.twitter.com/VKMANbexy7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2023

¿Quién estará en el Zócalo el 15 de septiembre de 2023?

El presidente López Obrador dio a conocer que la banda sorpresa que se presentará el próximo 15 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino para darle ritmo a las celebraciones de Independencia. Se trata de Grupo Frontera.

Este es el itinerario preparado para la noche del viernes:

De 19:00 a 22:00 horas participarán 850 niñas y niños de los Semilleros Creativos.

De 22:00 a 23:00 horas, será el concierto de Grupo Frontera .

. 23:00 horas, la Ceremonia de “El Grito de Independencia”.

¿A qué hora y dónde ver el Grito de Independencia de AMLO 2023?

La transmisión del Grito de Independencia de AMLO para este 2023 se podrá seguir al término del noticiero Hechos con Javier Alatorre, pues TV Azteca llevará una programación especial para disfrutar de la noche mexicana como ha sido en otros años.

¿Qué se grita el 15 de septiembre?

De acuerdo con información oficial del gobierno de México, el protocolo del Grito de Independencia se lleva a cabo con las siguientes consignas:

“¡Mexicanos!

¡Vivan los héroes que nos dieron patria!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva Josefa Ortiz de Dominguez!

¡Viva Allende!

¡Viva Aldama!

¡Viva la independencia Nacional!

¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”

#CDMX | La conmemoración del 213 Aniversario de la #Independencia de México se acerca.



El #Zócalo ya se viste con luces de colores patrióticos.



¿Ya lo visitaste? 🇲🇽https://t.co/BBpoWZAnVs pic.twitter.com/2COkR61DHU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 5, 2023

Es común que cada presidente de México que dé el grito le agregue frases por decisión propia, como es el caso del presidente López Obrador, quien también ha agregado líneas como: "Muera la corrupción", "¡Viva la fraternidad universal!".

¿Cuándo se quitan las luces en el Zócalo capitalino?

Los asistentes al Zócalo Capitalino para ver el grito en vivo podrán disfrutar de las miles de luces que se colocaron alrededor del Zócalo capitalino, donde también se incluyeron pantallas monumentales instaladas en la esquina del Monte de Piedad y 16 de septiembre, las cuales proyectarán imágenes de los héroes y heroínas de la Independencia.

Cabe recordar que el alumbrado patrio durará todo el mes de septiembre.