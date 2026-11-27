La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada encendió las alertas por las bajas temperaturas en el Estado de México.

Y es que, para este sábado 28 de noviembre, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de la entidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno no significa que nevará en todo el territorio mexiquense, pues las condiciones se concentrarán principalmente en las regiones ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

¿En qué municipios del Edomex podría nevar este sábado 28 de noviembre?

De acuerdo con las zonas de mayor altitud contempladas en el pronóstico meteorológico, estos son los municipios mexiquenses donde podría presentarse caída de nieve o aguanieve:

Zinacantepec: principalmente en las partes altas del Nevado de Toluca.

Ocoyoacac: en las zonas elevadas del parque La Marquesa.

Amecameca: en las regiones montañosas cercanas al volcán Iztaccíhuatl y al Popocatépetl.

Tlalmanalco: en las inmediaciones del Iztaccíhuatl.

Atlautla: en las zonas de mayor altitud cercanas al Popocatépetl.

Ecatzingo: en las regiones montañosas próximas al mismo volcán.

Es importante aclarar que estos municipios no tienen garantizada una nevada. Se trata de localidades que cuentan con regiones elevadas donde podrían reunirse las condiciones necesarias para la caída de nieve o aguanieve.

¿Por qué podría nevar en el Estado de México?

El pronóstico del SMN señala que la primera tormenta invernal ocasionará un marcado descenso de temperaturas, además de lluvias y ambiente frío a muy frío en distintas regiones del país.

Para este sábado, la posibilidad de nieve o aguanieve se extiende a las zonas que superan los 2 mil 800 metros de altitud en nueve entidades: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿Qué temperaturas se esperan en Edomex este sábado?

Además de la posible caída de nieve, Conagua pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el sur del Estado de México.

El frío también será uno de los principales efectos del sistema meteorológico. Para la madrugada del domingo 29 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius, con heladas en las zonas serranas del Estado de México.