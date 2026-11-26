Toma precauciones porque desde este jueves 26 y hasta el domingo 29 de noviembre el clima se va a intensificar en gran parte del país por la primera tormenta invernal de la temporada.

Habrá lluvias muy fuertes, frío intenso y caída de nieve o aguanieve en partes altas.

¿Qué pasará día por día y en qué estados pegará más?

Tormenta invernal hoy jueves y mañana viernes

Desde este jueves 26 y para la mañana del viernes 27, la vaguada polar da origen a la primera tormenta invernal sobre el occidente, provocando lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, además de posible nieve o aguanieve por la noche en montañas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Lluvias por primera tormenta invernal el viernes y sábado

El viernes habrá lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México.

Para el sábado las lluvias torrenciales seguirán en Guerrero y Oaxaca, con precipitaciones intensas en Puebla y muy fuertes en Estado de México y Morelos, además de lluvias fuertes en Michoacán, CDMX, Tlaxcala y Veracruz.

¿Dónde se espera caída de nieve o aguanieve?

La posible caída de nieve o aguanieve en montañas de Jalisco, Colima y Michoacán se extenderá desde la noche del viernes y durante el sábado hacia zonas por arriba de los 2 mil 800 metros de altura en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas congelantes y madrugadas heladas

En zonas serranas de Durango y Chihuahua se esperan mínimas de -10 a -5 °C con heladas en la madrugada del sábado, y de -5 a 0 °C para domingo y lunes.

Otras zonas serranas del norte, centro y occidente bajarán de -5 a 0 °C o de 0 a 5 °C con probables heladas durante el fin de semana.

¿Cuándo se va la primera tormenta invernal de México?

El domingo la tormenta invernal se degrada sobre el golfo de México y bajan las lluvias en casi todo el país, a excepción del sur, sureste y la península de Yucatán, mientras un nuevo frente frío traerá rachas de viento de 50 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.