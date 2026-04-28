¿Donald Trump lanza nuevos mensajes contra Irán? Sigue sus declaraciones EN VIVO
Los mensajes del presidente Donald Trump siempre tienen un impacto fuera de Estados Unidos, sigue la cobertura minuto a minuto de sus declaraciones.
¿Donald Trump vuelve a sacudir la política global? Este martes 28 de abril de 2026, las declaraciones del presidente de Estados Unidos mantienen la atención internacional por su impacto en temas clave como economía, seguridad nacional e inteligencia artificial.
En este minuto a minuto EN VIVO, en Azteca Noticias te llevamos la cobertura minuto a minuto con los posicionamientos más recientes del mandatario, cuya narrativa continúa marcando tendencia en buscadores y redes sociales.
¿Donald Trump lanza nuevos mensajes contra Irán? Sigue sus declaraciones EN VIVO
Donald Trump dice que Irán le solicitó “abrir el Estrecho de Ormuz lo antes posible”
Entre sus declaraciones más recientes, Donald Trump aseguró que Irán habría solicitado abrir el Estrecho de Ormuz “lo antes posible”, una ruta estratégica clave para el transporte de petróleo a nivel mundial. El señalamiento ocurre en medio de tensiones geopolíticas que mantienen en alerta a los mercados energéticos y a la comunidad internacional.
April 28, 2026