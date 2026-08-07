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Caos en la México-Querétaro y Los Reyes-Zacatepec HOY; volcadura de pipa y choque de tráiler complican la circulación en carreteras

Sigue EN VIVO los accidentes, bloqueos, tráfico y cierres de carreteras de hoy en México; consulta las afectaciones, rutas alternas y últimas actualizaciones.

Carreteras 7 de agosto
Sigue EN VIVO los accidentes, bloqueos, tráfico y cierres de carreteras de hoy en México; consulta las afectaciones, rutas alternas y últimas actualizaciones.|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda, Daniel Rivera Guzmán

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre el avance EN VIVO de las principales autopistas de México, para que llegues a tiempo a tu destino y no te tomen por sorpresa los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras este 7 de agosto.

Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras

¿Qué ocurre en la carretera Los Reyes-Zacatepec?

La circulación permanece parcialmente cerrada sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec, a la altura del kilómetro 29+800, con dirección hacia Texcoco, debido a un accidente que mantiene movilizados a los cuerpos de emergencia. Autoridades realizan labores en la zona para atender la situación y agilizar el retiro de las unidades involucradas.

La afectación provoca tránsito lento en este tramo del Estado de México, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal de vialidad mientras concluyen las maniobras y se restablece por completo la circulación.

Continúa cierre parcial por volcadura de pipa en la México-Querétaro

La circulación permanece parcialmente cerrada sobre la carretera México-Querétaro, a la altura del kilómetro 61, cerca del Parque Industrial, con dirección hacia Tepeji, Hidalgo, debido a la volcadura de una pipa.

Autoridades mantienen un operativo en la zona para atender la emergencia y retirar la unidad siniestrada.

Debido a las maniobras, se registra afectación al tránsito, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, atender las indicaciones del personal vial y, de ser posible, considerar rutas alternas para evitar retrasos mientras concluyen las labores.

Obras de mantenimiento en Atlacomulco- Toluca

Tráfico de 10km en el tramo de San Cayetano de Morelos.

Manifestantes en la autopista del Sol

No hay cierre, manifestantes en la caseta de Palo Blanco con dirección a Acapulco.

Accidente en la México-Cuernavaca

Accidente en el km 254 con dirección a Acapulco.

Aparatoso accidente en Jalisco

Cierre parcial tras accidente en el km 036+200 de la carretera Guadalajara-Tepic con dirección a Tepic.

Tráfico en la Toluca-Ixtlahuaca

Más de 8km de tráfico a la altura de Taborda y Ojo de Agua con dirección a Toluca por la construcción de un puente.

Accidente en Veracruz

Cierre parcial por accidente en la carretera La Tinaja- Cosoleacaque en el km 180+000.