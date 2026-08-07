Caos en la México-Querétaro y Los Reyes-Zacatepec HOY; volcadura de pipa y choque de tráiler complican la circulación en carreteras
Sigue EN VIVO los accidentes, bloqueos, tráfico y cierres de carreteras de hoy en México; consulta las afectaciones, rutas alternas y últimas actualizaciones.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre el avance EN VIVO de las principales autopistas de México, para que llegues a tiempo a tu destino y no te tomen por sorpresa los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras este 7 de agosto.
Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras
¿Qué ocurre en la carretera Los Reyes-Zacatepec?
La circulación permanece parcialmente cerrada sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec, a la altura del kilómetro 29+800, con dirección hacia Texcoco, debido a un accidente que mantiene movilizados a los cuerpos de emergencia. Autoridades realizan labores en la zona para atender la situación y agilizar el retiro de las unidades involucradas.
La afectación provoca tránsito lento en este tramo del Estado de México, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal de vialidad mientras concluyen las maniobras y se restablece por completo la circulación.
Continúa cierre parcial por volcadura de pipa en la México-Querétaro
La circulación permanece parcialmente cerrada sobre la carretera México-Querétaro, a la altura del kilómetro 61, cerca del Parque Industrial, con dirección hacia Tepeji, Hidalgo, debido a la volcadura de una pipa.
Autoridades mantienen un operativo en la zona para atender la emergencia y retirar la unidad siniestrada.
Debido a las maniobras, se registra afectación al tránsito, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, atender las indicaciones del personal vial y, de ser posible, considerar rutas alternas para evitar retrasos mientras concluyen las labores.
Obras de mantenimiento en Atlacomulco- Toluca
Tráfico de 10km en el tramo de San Cayetano de Morelos.
🚨 #ReporteVial | #Toluca— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 7, 2026
🔴 Se reporta asentamiento vehicular 🚚 🚙 🚗 y tránsito lento sobre la carretera 📍 Atlacomulco - Toluca, en el tramo de San Cayetano de Morelos, con dirección ➡️ a Toluca, derivado de obras de mantenimiento vial, con una carga vehicular de aprox. 10… pic.twitter.com/qvj2HLkVvi
Manifestantes en la autopista del Sol
No hay cierre, manifestantes en la caseta de Palo Blanco con dirección a Acapulco.
Accidente en la México-Cuernavaca
Accidente en el km 254 con dirección a Acapulco.
Aparatoso accidente en Jalisco
Cierre parcial tras accidente en el km 036+200 de la carretera Guadalajara-Tepic con dirección a Tepic.
#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 036+200, de la carretera Guadalajara-Tepic, con dirección Tepic Nay. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/liHMe5WtFR— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 7, 2026
Tráfico en la Toluca-Ixtlahuaca
Más de 8km de tráfico a la altura de Taborda y Ojo de Agua con dirección a Toluca por la construcción de un puente.
🚨 #AvisoVial | Toluca— C5 Estado de México (@C5Edomex) August 7, 2026
🔴 Se reporta asentamiento vehicular 🚚 🚙 🚗 sobre la carretera 📍 Toluca - Ixtlahuaca, en el tramo de Taborda a Ojo de Agua, con dirección ➡️ a Toluca, derivado de la obra de construcción de un puente, con una carga vehicular de aprox. 8 km. ⚠️
Te… pic.twitter.com/VZQPbyHRYq
Accidente en Veracruz
Cierre parcial por accidente en la carretera La Tinaja- Cosoleacaque en el km 180+000.
En #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 180+000, de la carretera Ent. La tinaja - Cosoleacaque, a inmediaciones del Mpio. de Acayucan, con dirección a Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/sdolMoP50v— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 7, 2026