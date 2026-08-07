Caos en la México-Querétaro y Los Reyes-Zacatepec HOY; volcadura de pipa y choque de tráiler complican la circulación en carreteras

La circulación permanece parcialmente cerrada sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec, a la altura del kilómetro 29+800, con dirección hacia Texcoco, debido a un accidente que mantiene movilizados a los cuerpos de emergencia. Autoridades realizan labores en la zona para atender la situación y agilizar el retiro de las unidades involucradas.

La afectación provoca tránsito lento en este tramo del Estado de México, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal de vialidad mientras concluyen las maniobras y se restablece por completo la circulación.