Precio del dólar frente al peso: Así cotiza hoy 6 de agosto 2026

El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios importantes para las primeras horas de este jueves 6 de agosto 2026, alejándose de los 18 pesos por cuarto día consecutivo. Azteca Noticias te comparte el tiempo de cambio en México HOY.

El ánimo de los inversores repuntó durante la sesión europea de este jueves, impulsado por el optimismo en torno a los resultados empresariales, pero Wall Street se preparaba para una apertura mixta, con los futuros del Nasdaq a la baja después de que los fabricantes de chips decepcionaran a los operadores.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 6 de agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.15 pesos la compra y se vende en $17.22 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este jueves 6 de agosto 2026.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.44 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante este jueves.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 6 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 6 de agosto 2026 en 64 mil 429 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.35% en comparación con su último cierre. La criptomoneda suma su segundo día consecutivo al alza.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 108 mil 347 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este jueves 6 de agosto 2026?

El precio del petróleo sube este jueves 6 de agosto 2026, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos sobre el resultado de las conversaciones entre Irán y Omán y sobre si se restablecerán los flujos a través del estrecho de Ormuz, mientras que los informes de ataques a petroleros saudíes en el mar Rojo y el golfo de Adén reavivaron las tensiones de suministro.



Petróleo Brent - 80.70 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 77.64 dólares por barril

Con información de Reuters...