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Autopista México-Toluca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 1 de julio

Comenzamos un mes más y te traemos todas las actualizaciones EN VIVO de las carreteras en México: tráfico, accidentes, bloqueos y manifestaciones.

Cierre en la carretera Tepic-Mazatlán
|X/@GN_Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

¿Saldrás de la ciudad y tomarás la carretera? En Azteca Noticias te mantenemos informado con todos los bloqueos, manifestaciones, tráfico y accidentes.

Hoy 1 de julio este es el estado de las principales vías del país.

Bloqueos, manifestaciones, marchas, casetas tomadas y accidentes en carreteras hoy 1 de julio.

Accidente de tráiler en San Hipólito-Xalapa

Un trailer se accidentó en el km 143+800 dirección Xalapa.

Volcadura en la México-Puebla

Se registró la volcadura de un tráiler en la autopista México-Puebla, a la altura del San Felipe Hueyotlipan; se desconoce si hay heridos

Accidente en la carretera Puebla- Córdoba

Accidente registrado provoca cierre parcial en el km 149+000 con dirección a Puebla.

Accidente en la carretera Toluca-Atlacomulco

En San Lorenzo Toxico con dirección a Toluca hay cierre parcial y tráfico.

Cierre en Nayarit por accidente

Se registra esta madrugada un accidente en el km 008+100 de la carretera Tepic-Mazatlán. Hay cierre parcial.

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