Autopista México-Toluca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 1 de julio
Comenzamos un mes más y te traemos todas las actualizaciones EN VIVO de las carreteras en México: tráfico, accidentes, bloqueos y manifestaciones.
¿Saldrás de la ciudad y tomarás la carretera? En Azteca Noticias te mantenemos informado con todos los bloqueos, manifestaciones, tráfico y accidentes.
Hoy 1 de julio este es el estado de las principales vías del país.
Bloqueos, manifestaciones, marchas, casetas tomadas y accidentes en carreteras hoy 1 de julio.
Accidente de tráiler en San Hipólito-Xalapa
Un trailer se accidentó en el km 143+800 dirección Xalapa.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #Accidentevial cerca del Km 143+800 de la carretera San Hipolito-Xalapa dirección Xalapa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/AYE6M9Akad— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 1, 2026
Volcadura en la México-Puebla
Se registró la volcadura de un tráiler en la autopista México-Puebla, a la altura del San Felipe Hueyotlipan; se desconoce si hay heridos
Accidente en la carretera Puebla- Córdoba
Accidente registrado provoca cierre parcial en el km 149+000 con dirección a Puebla.
Accidente en la carretera Toluca-Atlacomulco
En San Lorenzo Toxico con dirección a Toluca hay cierre parcial y tráfico.
Cierre en Nayarit por accidente
Se registra esta madrugada un accidente en el km 008+100 de la carretera Tepic-Mazatlán. Hay cierre parcial.