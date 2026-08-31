Bloqueos en carreteras de México EN VIVO hoy: Choque entre autobús y auto deja 3 muertos y más de 15 heridos en Pesquería, NL
¿Vas a transitar por carreteras de México este lunes 31 de agosto? Consulta el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en las vialidades.
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EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 31 de agosto: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Choque entre autobús y auto en Pesquería, NL
Un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un automóvil particular dejó un saldo trágico de tres personas muertas y más de 15 heridos la mañana de este lunes 31 de agosto de 2026 sobre la carretera a Santa María la Floresta, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.
El percance provocó una fuerte movilización de los servicios de emergencia, quienes atendieron a los pasajeros lesionados y acordonaron la zona.
Tráfico en la carretera Xalapa-Veracruz por accidente
La circulación en la carretera Xalapa-Veracruz registra un cierre parcial cerca del kilómetro 009+600, dentro del municipio de Xalapa y con dirección a la capital veracruzana, debido a la atención de un accidente vial la mañana de este lunes 31 de agosto de 2026.
Elementos de la Guardia Nacional Carreteras y servicios de emergencia laboran en el sitio para liberar la vía.
Cierre en la autopista México-Cuernavaca por choque
La circulación en la autopista México-Cuernavaca presenta un cierre parcial a la altura del kilómetro 75, con dirección hacia la capital morelense, debido a la atención de un accidente vial la mañana de este lunes 31 de agosto de 2026.
El incidente involucra a un automóvil particular que impactó contra el muro central de la vialidad.
Accidente en la México-Querétaro provoca filas de autos
Un accidente automovilístico registrado en el kilómetro 46 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, ya fue atendido por los servicios de emergencia la mañana de este lunes 31 de agosto de 2026.
Aunque el percance fue retirado de la vialidad, las autoridades viales informan que se mantiene intensa carga vehicular en la zona.