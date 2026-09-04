Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 4 de septiembre?
Las principales carreteras del país podrían verse afectadas por bloqueos y accidentes que todos los días se registran. Así se encuentran HOY viernes.
¡No salgas de tu casa sin consultar cómo están las carreteras de México! Todos los días ocurren bloqueos y, desafortunadamente, accidentes que complican el avance de los autos. Te llevamos las actualizaciones hoy 4 de septiembre, minuto a minuto.
Con datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como de la Guardia Nacional Carreteras, recopilamos para ti la información más importante de este viernes.
Los bloqueos que afectan carreteras en México hoy
Cierre parcial en la autopista Querétaro-Irapuato
Esta mañana hay carga vehicular en la autopista Querétaro-Irapuato, debido a la volcadura de un camión de carga y la llegada de los servicios de emergencia.
El cierre parcial es a la altura del kilómetro 37, con dirección al municipio de Irapuato, indicó CAPUFE.
Fuerte accidente en la carretera México-Tulancingo
Automovilistas, tomen en cuenta que hay un cierre total de circulación a la altura del kilómetro 032+500, de la carretera México-Tulancingo, por un accidente. Según la Guardia Nacional, la emergencia se registró en el tramo que corresponde al municipio mexiquense de Chimalpa.
#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 032+500, de la carretera México-Tulancingo, a la altura del Mpio. Chimalpa, Edo. Méx., con dirección a Tulancingo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YrRXkCWoJD— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 4, 2026
Paciencia al circular en la autopista Cuernavaca-Acapulco
Con el fin de semana tocando la puerta, hay que considerar que en la autopista Cuernavaca-Acapulco, se registra carga vehicular; esto ocurre en el kilómetro 98, en dirección a Cuernavaca.
Importantes afectaciones en la autopista México-Querétaro
A inicios de este viernes ya hay complicaciones para los automovilistas que usan la autopista México-Querétaro, porque hay reducción de carriles en los siguientes kilómetros.
Kilómetro152, con dirección a CDMX: hubo un choque por alcance múltiple entre tracto camión y vehiculos particulares.
Kilómetro 79, con dirección a CDMX: se registró un choque contra talud.
Kilómetro 71, con dirección a CDMX: hay labores de trasvase de carga.
Kilómetro 118, con dirección a Querétaro: por choque de costado y salida del camino de tracto camión.