Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 4 de septiembre?

¡No salgas de tu casa sin consultar cómo están las carreteras de México! Todos los días ocurren bloqueos y, desafortunadamente, accidentes que complican el avance de los autos. Te llevamos las actualizaciones hoy 4 de septiembre, minuto a minuto.

Con datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como de la Guardia Nacional Carreteras, recopilamos para ti la información más importante de este viernes.