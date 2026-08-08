Eder Martínez

En Palma el tiempo es oro: La calle del centro de la CDMX donde se reparan los relojes
En la calle Palma de la CDMX hay locales donde se reparan todo tipo de relojes.
Conecta
En la calle Palma de la CDMX hay locales donde se reparan todo tipo de relojes.
Guadalupe “N” fue detenida en la Ciudad de México por su presunta relación con una red de contrabando de hidrocarburos; FGR informa que hay 9 detenidos.
La refinería de Dos Bocas es superada en eficiencia por operaciones clandestinas; su alto costo y constantes fallas evidencian la mala estrategia de planeación.
Tras las trampas con IA y coyotes digitales que derivaron en fallas de seguridad, la UNAM se ve obligada a realizar un examen de control para licenciatura.
El regreso a clases amenaza las finanzas del hogar. La PROFECO prevé que suban los precios y el reciclaje de útiles es como la mejor opción para ahorrar.
Agentes de la FGJEM detuvieron a un hombre acusado de despojo e intento de extorsión en el Edomex.
Los médicos generados por IA difunden curas milagrosas en TikTok y YouTube para monetizar millones de vista; conoce sus ganancias reales en México.
Autoridades vigilan la evolución de 3 zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico para los siguientes días.
Un ataque con misiles rusos cerca de Kiev dejó tres muertos, incluido un niño, impulsando a Volodímir Zelenski a exigir más defensas Patriot.
Los rebeldes hutíes reanudaron sus ofensivas en Yemen y el Mar Rojo, poniendo en jaque a Arabia Saudita y complicando el conflicto regional con EU e Irán.
Un hombre fue detenido en Monterrey tras ser identificado como el presunto responsable de la muerte de un adulto mayor al empujarlo contra un tráiler.
Una pipa de gas cayó en un socavón en CDMX debido a una fuga de drenaje; tras el incidente autoridades evacuan a 30 personas e implementan operativo en la zona.
Cuatro personas murieron tras desplomarse un helicóptero en zona boscosa de Río de Janeiro; el impacto provocó un incendio que dificultó las labores de rescate.
Avance del Metro CDMX para este sábado 8 de agosto, primer fin de semana del mes. Retraso o cierre de estaciones en vivo para que no llegues tarde.
El deshielo del Océano Ártico habilita la Ruta del Mar del Norte, desatando una dura disputa militar entre Rusia, China y la OTAN.
Conoció a una mujer por app de citas, ella lo drogó en un hotel de la Escandón, en CDMX, para robarle el auto y terminó detenido tras huir hasta Puebla.
España e Italia reimpusieron controles fronterizos entre sí tras la crisis de Ceuta, desatando un duro choque político dentro de la Unión Europea.
El Día Internacional de Gato busca crear conciencia sobre los felinos; conoce el origen de esta fecha, tips de cuidado y opciones para adoptar a uno en CDMX.
Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un tratado histórico de defensa colectiva ante la creciente amenaza de Irán en la región.
Angustiante momento en Teotihuacán: un policía se arrojó al agua para rescatar a un pequeño que no respiraba y logró revivirlo con maniobras de RCP.
Tras 20 años en el olvido, MySpace anuncia su regreso con una nueva estrategia sin algoritmos, con interacción real y listo para tronar a Meta y TikTok.
Irán condiciona la apertura del Estrecho de Ormuz al fin de las sanciones e indemnizaciones de EU, manteniendo paralizado el paso del petróleo global.
La adolescente protegió a su hermanita con su cuerpo durante la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca; tiene quemaduras de primer y segundo grado.
El Senado de EU ratificó a Todd Blanche como fiscal general tras una votación 50-49 que consolida el control de Donald Trump sobre la justicia.
El eclipse solar de 12 de agosto permitirá a la NASA estudiar los misterios sobre la corona solar y nuestra atmósfera; conoce cómo será la misión.
Un hombre de 65 años fue rescatado tras el derrumbe de una barda en su domicilio en Tlalpan, provocado por las intensas lluvias registradas este viernes en la zona.
¡Cuidado! Hoy la gasolina tuvo un ligero aumento en comparación con otros sábados y este es el precio REAL por entidad; compara costos antes de llenar el tanque
Sigue en directo el desarrollo de las marchas, rodadas, protestas y eventos en la CDMX para este sábado; estos son los horarios, rutas y alternativas viales.
Bobby López Beltrán, el hijo de AMLO, fue captado en uno de los más caros del país.
Doña Dominga fue asesinada en Puebla tras un presunto asalto cuando regresaba a casa; familiares y amigos la despidieron entre lágrimas y exigieron justicia.