Volcadura de tráiler en la autopista México-Puebla hoy 15 de junio
Amanece con cierre en dos carriles la autopista México-Puebla tras volcadura de tráiler que transportaba cemento.
Comenzamos la semana y te mantenemos informado sobre todas las carreteras del país. Si tienes planeado salir de la ciudad y utilizar las autopistas, revisa antes de salir cuáles son las carreteras con bloqueos, accidentes y obras que pueden dificultar el avance y demorar tu camino hoy lunes 15 de junio de 2026.
A partir de información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), al igual que fuentes oficiales de la Guardia Nacional y autoridades locales, en Azteca Noticias te compartimos en vivo los reportes de las autopistas para que sigas actualizado minuto a minuto.
Volcadura de tráiler en la autopista México-Puebla hoy 15 de junio
Accidente en Toluca
Hay marcha lenta en Avenida Alfredo del Mazo por un accidente automovilístico.
🚧 #ReporteVial || Toluca— C5 Estado de México (@C5Edomex) June 15, 2026
Derivado de un percance vial 💥🚗 , se registra tráfico lento 🐢 de aprox. 1 km en Av. Alfredo del Mazo a la altura del comercio Auto Zone con dirección a la Av. José López Portillo.#EvitaDistracciones 📵
📞 Ante cualquier emergencia marca al… pic.twitter.com/Wuxa6hkUWI
Muere una persona por accidente en la México-Puebla
El choque entre un tractocamión, un autobús y varios automóviles en el kilómetro 46 de la autopista México-Puebla cobró la vida de una persona en el lugar.
Una persona murió tras el choque entre un tractocamión, un autobús y varios automóviles en el kilómetro 46 de la autopista México-Puebla.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026
Toda la información: https://t.co/Sm5W4rly7f pic.twitter.com/FvHuUZPPiy
Accidente en la autopista Guadalajara-Zacatecas
Por pavimento mojado, un tráiler pierde el control y se sale de la carretera Guadalajara-Zacatecas en el sentido a Zacatecas.
#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #Accidentevial, cerca del km 290+900, de la carretera Guadalajara-Zacatecas con dirección Villanueva, Zac. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YO7cBCQH3B— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 15, 2026
Tráiler que transportaba cemento vuelca en la autopista México-Puebla
Esta madrugada se registró la volcadura de un tráiler que transportaba más de 16 toneladas de cemento sobre el kilómetro 36 de la autopista México- Puebla con dirección a CDMX, esto después de haber impactado con otra unidad de transporte por conducir a exceso de velocidad. Se mantiene cerrada la circulación en carriles por lo que el avance es lento.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoPuebla, km 46, dirección Puebla. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión, autobús y automóviles.— CAPUFE (@CAPUFE) June 15, 2026
➡ Dir. CDMX, registra reducción de carriles.
En la zona se registra carga vehicular. Toma tus…