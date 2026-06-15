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Volcadura de tráiler en la autopista México-Puebla hoy 15 de junio

Amanece con cierre en dos carriles la autopista México-Puebla tras volcadura de tráiler que transportaba cemento.

Volcadura de tráiler en la autopista México Puebla
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Escrito por: Amparo Castañeda

Comenzamos la semana y te mantenemos informado sobre todas las carreteras del país. Si tienes planeado salir de la ciudad y utilizar las autopistas, revisa antes de salir cuáles son las carreteras con bloqueos, accidentes y obras que pueden dificultar el avance y demorar tu camino hoy lunes 15 de junio de 2026.

A partir de información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), al igual que fuentes oficiales de la Guardia Nacional y autoridades locales, en Azteca Noticias te compartimos en vivo los reportes de las autopistas para que sigas actualizado minuto a minuto.

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