¿A cuánto está el dólar este lunes? Así comienza el tipo de cambio en México hoy 15 de junio 2026

¿Te conviene cambiar dinero esta semana? El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de la tercera semana de junio 2026, ubicándose cerca de los 18 pesos.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este 15 de junio 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 15 de junio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de febrero 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo cerca de su nivel más bajo en 10 días frente a otras divisas importantes debido a que un acuerdo preliminar podría poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que provocó la caída del precio del petróleo y mejoró el sentimiento de riesgo.

Precio del dólar se ubica arriba de los 17 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 15 de junio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.75 pesos la compra y en $17.05 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para junio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.50 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 15 de junio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 15 de junio 2026 en 66 mil 554 pesos por unidad, registrando un aumento importante a 1.28% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 144 mil 150 pesos por unidad.

El Bitcoin sube para la tercera semana de junio 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 16 de junio 2026?

El precio del petróleo cayó a su nivel más bajo en 3 meses después de que el presidente estadounidense Donald Trump y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán dijeran que habían llegado a un acuerdo inicial para poner fin a la guerra y reanudar el tráfico a través del estrecho de Ormuz.



Precio Brent - 82.86 dólares por barril

82.86 dólares por barril Precio West Texas Intermediate (WTI) - 79.98 dólares por barril.

Según analistas, ambos contratos cayeron el lunes a sus niveles más bajos desde el 10 de marzo, tras desplomarse más de un 3% el viernes.